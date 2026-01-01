台灣真的降價了！智利櫻桃出現甜甜價

智利櫻桃深受許多消費者喜愛。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕繼中國市場價格大跌15-25%之後，台灣進口的智利櫻桃價格也降價了。北部傳統市場零售價每台斤約200元就可買到，比1、2週之前還要便宜2成以上。攤商還說，這個價格應可維持一陣子。

中媒上週披露，由於智利櫻桃大量湧入中國，市場競爭激烈價格大跌。根據估計，中國可望在2025-2026年冬季從智利進口近59萬噸櫻桃，造成12月中國市場的智利櫻桃價格顯著下跌。

請繼續往下閱讀...

根據中國生鮮平台「本來生活」的採購員透露，批發價格較去年同期大跌15%至25%，零售價格也下滑。

上海超市一盒2.5公斤裝的2J級櫻桃售價為148元人民幣（以下同，約台幣661元），低於一個月前的188元（約台幣840元）；3J級櫻桃的售價為178元（約台幣795元），低於之前的228元（約台幣1019元），跌幅都達到20%以上。

台灣傳統市場所販售的智利櫻桃近日出現降價跡象。（讀者提供）

台灣傳統市場販售智利櫻桃近日也出現降價。本報元旦當天走訪北部1個傳統市場發現，智利櫻桃標價每台斤200元，1、2週之前每台斤要價約280元至300元，估計降幅約在28%至33%，當然不同等級的櫻桃價格也有差異。

攤商強調，近日智利櫻桃價格的確有降下來，預計會維持一陣子。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法