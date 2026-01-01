大賣空本尊：特斯拉市值荒謬 但他沒做空

《大賣空》本尊貝瑞（Michael Burry）透露，目前自己沒做空特斯拉。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕《大賣空》本尊貝瑞（Michael Burry）週三（12月31日）表示，儘管他曾批評特斯拉「市值荒謬」，但目前他並未做空這家電動車公司。

《CNBC》報導，週三，有網友在社交平台X詢問貝瑞是否會押注特斯拉股價下跌，貝瑞回覆「我沒有做空」，不過貝瑞在另一篇發文中再次稱特斯拉「市值荒謬」，但強調自己暫不採取做空行動。

在貝瑞發表上述言論的前幾天，特斯拉也罕見地公布了交付量預估。本週一（12月29日），特斯拉預估公司2025年交付約160萬輛新車，較2024年下降約8%，可能連續第2年出現年度下滑。

報導指出，交付量是特斯拉最接近實際銷售的數據，但在特斯拉公司公告中並未有精確定義。

今年以來，特斯拉股價經歷劇烈波動。雖然近期股價一度收於歷史新高489.88美元，但第1季度受中國電動車競爭加劇及馬斯克爭議性言論影響，特斯拉股價曾大幅下挫。

特斯拉週三股價略開高走低，最終收在449.72美元，跌幅1%。

