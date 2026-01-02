LTN經濟通》高市早苗的難題 2026恐更惡化

日銀日前宣佈升息，由於市場仍在等待有關未來進一步升息的更強烈訊號，日圓進一步走弱。（彭博資料照）

植田和男暗示「升息週期可能即將結束」

〔財經頻道／綜合報導〕日本央行（BOJ，日銀）在12月19日結束的政策會議決定升息1碼（0.25個百分點），政策利率來到30年最高，日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）會後表示，目前利率水準仍低，在維持寬鬆金融環境下，仍存在升息空間，然而，相關發言未能提振市場信心，日圓進一步走弱，也讓各界更加關注日圓未來走向，以及日本政府是否將出手干預疲軟的日圓。

日銀在12月貨幣政策會議將利率上調至0.75％，日銀表明，如果實現經濟展望，將繼續提高借貸成本，升息週期將會繼續下去，並稱經濟展望實現的可能性正在增加，潛在通膨正溫和上升。植田表示，日銀會在每次政策會議上繼續做出適當的決定，利率調整的速度將取決於經濟狀況和物價水位。

不過，植田發表完演說後，日圓兌美元匯率從記者會前的155.8左右，貶破157.1，顯示交易員們仍在等待有關未來進一步升息的更強烈訊號。2025年12月31日，日圓匯率為156.69兌1美元。

瑞銀集團（UBS）首席日本經濟學家足立正道（Masamichi Adachi）表示，市場一直在尋找明確的鷹派訊號，當然日銀表明實際利率仍處於極低的水位，這暗示未來可能進一步升息，但是單就植田的發言，幾乎就像在說「升息週期可能即將結束」。

日銀在12月19日結束的政策會議決定升息1碼。圖為日銀總裁植田和男。（歐新社資料照）

日圓疲軟升高日本通膨壓力

日圓兌美元在11月貶破近10個月以來最低，逼近160大關，引發了金融監管機構的示警。

日銀這次升息的決定並不令人意外，因為央行總裁植田早在12月初就明確暗示升息的行動，在1月進行的前一次升息之前，植田也曾暗示過可能採取措施。多數央行觀察家認為，日圓這一波貶值是促使植田在升息前釋出如此強烈暗示的關鍵原因。

長期支持寬鬆的日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）上任後，市場一度懷疑日銀是否仍有餘力繼續推行貨幣政策正常化，但高市政府這次並未明確阻止央行升息，約98％的觀察家認為，日圓貶值可能是主因。日圓疲軟可能透過推高進口成本，加劇國內通膨壓力，進而危及高市政府降低通膨對家庭衝擊的目標。

日銀會議後日圓持續走弱，當週週末一度貶至157.78兌1美元，表明投資人對日銀沒有釋出更強硬的升息訊號感到失望，這也迫使日本官員發聲，進行口頭干預。

日本財務省主管外匯事務的三村淳（Atsushi Mimura）22日表示，在貨幣政策會議後，可以看到市場出現單方面、突然的波動，對此深感擔憂，政府希望對這種過度波動採取適當的應對措施。三村發表完這番言論後，日圓匯率回升至157.49日圓。

野村證券（Nomura）首席外匯策略師後藤祐二朗（Yujiro Goto）表示，日本財務省可能很快就會採取「大膽的行動」，三村的發言表明政府內部對此高度關注，需要密切注意他的措辭，如果他開始說匯率波動「混亂」，市場可能會將其視為即將進行干預的訊號。

日圓疲軟不振，市場持續關注政府是否出手干預。圖為日本財務大臣片山皋月。（彭博資料照）

日圓存在市場投機 弱勢走勢難改變

隨著日本政府出現可能出手干預的訊號，當局也發出了至今最嚴厲的警告。日本財務大臣片山皋月（Satsuki Katayama）12月23日表示，日本在應對日圓過度波動方面擁有自主權，表明日本政府準備好干預外匯市場以阻止日圓大幅走貶。

片山的發言激勵日圓兌美元回升至156左右，收復了日銀升息後大部份的失地。

在日銀結束最新一場貨幣政策會議後，央行宣佈升息，卻仍然止不住日圓疲軟的走勢，片山表示，這一情況絕對沒有反映基本面。片山認為，除非存在投機行為，否則市場不應該是這樣的局勢，並直言，日本政府將根據9月與美國達成的匯率政策協議，對過度的行為採取適當措施。

日本和美國在9月發表的聯合聲明中重申了對「市場決定」匯率的承諾，同時一致認為外匯干預應該僅限於應對過度波動。日本決策者引述這項聲明稱，這賦予了他們在日圓走勢偏離經濟基本面並出現過大波動時進行干預的權利。

東京上一次干預市場是在2024年7月，當時日圓兌美元匯率來到38年來最低點161.96日圓兌1美元，東京在這時買進日圓，拉抬匯率。

12月會議升息1碼後，日銀官員普遍支持進一步升息。（路透資料照）

經通膨調整後 日圓利率仍為負值

日銀29日公佈最新會議摘要，透露在12月會議上，央行決策者曾就接下來繼續升息的必要性進行辯論，與會者普遍為支持進一步升息的「鷹派立場」，凸顯出日銀官員對通膨壓力的關注。會議摘要公佈後，日圓兌美元匯率回升至155.9左右，之後穩定在156上下。

會議摘要顯示，一些政策委員認為，日本仍相對較低的利率是導致日圓走弱，並加劇物價壓力的因素之一，這表明匯率波動將在未來的升息討論中佔據重要地位。許多政策委員明確表示，需要進一步提高日銀的政策利率，因為經通膨調整後，利率仍為負值。

其中一份意見顯示，利率距離中性水位仍有相當大的距離，央行短期內應該以幾個月為間距提高利率。部份人士認為，日圓疲軟和長期利率上升的部份原因是日銀的政策利率相對於通膨率仍低。但也有一些觀點強調，在決定未來是否升息時，須謹慎行事，密切關注政策措施將如何影響經濟、物價和金融發展。

紐約Bannockburn Capital Markets首席市場策略師錢德勒（Marc Chandler）表示，目前還沒有到達干預的條件，這些條件是劇烈的價格波動或高波動性。自從升息以來，市場確實有所波動，但似乎還沒有到達干預的門檻。錢德勒補充，市場現在關注的是2026年的發展，因此，在2025年最後幾天進行交易的人，都是在做最後的衝刺。

分析師預估，若是日圓兌美元匯率突破158甚至160大關，可能促使日本政府出手干預。（歐新社資料照）

外商銀行認 2026年日圓匯率會跌破160

澳盛銀行（ANZ）日本外匯及大宗商品銷售主管町田廣之（Hiroyuki Machida）表示，如果美元突破日銀記者會後的高點，讓日圓兌美元匯率來到158甚至更高，那麼日本政府肯定會在某個時候進行干預。

日圓疲軟已成為日本決策者面臨的一大難題，因為他推高了進口價格和整體通膨，進而增加了家庭的生活成本。町田指出，日圓近期的疲軟反映了日本政府的刺激通膨的財政政策，以及日銀仍相對寬鬆的貨幣政策，由於高市政府正在為下一年度準備大規模的預算，市場需要看到貨幣政策進一步收緊才能糾正日圓疲軟的局面。

日銀最近一次升息未能持續提振日圓，導致看跌日圓的聲音愈來愈大，進一步強化了日圓結構性弱點無法快速解決的觀點。

摩根大通（JPMorgan）、法國巴黎銀行（BNP Paribas）和其他機構的策略師認為，受到美日利率差距仍大、實際利率為負，以及持續的資本外流等因素的影響，日圓兌美元匯率到2026年底恐貶破160。專家表示，只要日本央行逐步收緊貨幣政策，且財政刺激引發的通膨風險持續存在，這一趨勢就可能持續下去。

日圓兌美元在連續4年走貶後，今年回升不到1％，此前市場預期日銀升息和聯準會降息將帶動日圓反彈，但結果卻不如意。今年4月，日圓短暫突破140日圓兌1美元，但隨後由於美國總統川普的關稅政策存在不確定性，以及日本政局變化帶來的財政風險上升，日圓漲勢回落。

小摩首席日本外匯策略師棚瀨順哉（Junya Tanase）表示，日圓的基本面相當疲軟，2026年這種情況應該不會有太大改變，預計2026年底日圓兌美元匯率將達到164。棚瀨指出，2026年的週期性因素可能會進一步加劇日圓貶值，進而限制日銀收緊貨幣政策的影響。

