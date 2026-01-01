取消赴日行程的中國人去哪裡？ 中媒曝 : 為了要看雪、全去「這地點」

取消日本行程後，中國人把錢花在哪？答案是「去看雪」。（擷取自社群媒體）

〔財經頻道／綜合報導〕中日關係緊張，原本計畫前往日本旅遊的中國遊客，如今悄悄改變方向。日媒報導，近日中國刊出一篇報導指出，隨著大量中國中產階級取消日本行程，原本準備用於海外旅遊的資金，轉向湧入中國新疆，形成一股顯著的旅遊轉向潮，其原因竟然是「看雪」。

文章指出，今年中日兩國情勢出現變化，導致大量中國旅客臨時取消行程，各大旅行社與機票平台陸續出現退票潮。儘管旅費已獲退款，但「冬天想盡情看雪」的渴望並未消失。中國社群平台上，近期大量出現「北海道的替代選項是哪裡？」、「冬天最適合去哪裡旅行？」等討論，留言區重複出現一個地點，就是新疆。

中媒表示，一直以來日本是中國旅客在冬季時最受歡迎的旅行目的地之一，每年12月至隔年2月，包括北海道、箱根等地，中國觀光客動輒以百萬人次計算，赴日多半是為了欣賞雪景。

而作為這波日本冬季旅遊替代地的新疆，本在春、夏、秋3季就是熱門旅遊地，但冬季存在感相對有限。但近幾年冬季前往新疆的旅客數量明顯攀升，機票熱度宛如搶演唱會門票一般，顯示其吸引力正在快速上升。

中媒總結，新疆不僅滿足人們對「冬天」與「雪國」的所有想像，甚至還超出預期。在日本旅遊受阻的背景下，新疆正意外成為中國中產階級冬季旅遊的新首選。

