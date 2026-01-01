2025年富豪財富暴增2.2兆美元 ! 彭博曝 : 8人吃下 25％

全球富豪財富2025年創新高，最富有500人大增69兆。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕據《彭博億萬富豪指數》，全球最富有的500人今年合計增加了創紀錄的2.2兆美元（約新台幣69兆元）財富。據了解，全球富豪這波財富增長，主要是受惠於股市、加密貨幣與貴金屬全面走揚，推動資產價值水漲船高，總淨資產一舉推升至11.9兆美元（約新台幣376.6兆元）。

《彭博》統計，今年新增財富中，約4分之1集中在8位富豪身上，包括甲骨文董事長艾利森（Larry Ellison）、特斯拉執行長馬斯克、Google共同創辦人賴瑞・佩奇，以及亞馬遜創辦人貝佐斯。不過，相較之下，2024年的財富集中程度更高，同樣這8人就占了前500大富豪財富增幅的43%。

據報導，這波財富膨脹在2024年底川普勝選後明顯加速，僅在今年4月因關稅疑慮引發市場重挫時短暫受挫，當時也出現疫情以來最大的一日財富蒸發。分析師指出，推動這波行情的主力仍是大型科技股，隨著AI熱潮持續升溫，美國科技巨頭股價高歌猛進。

今年初時，馬斯克仍被視為全球首富榜上最耀眼的名字。他在2024年美國選舉時捐出近3億美元（約新台幣94.1億元）支持川普連任，首度成為重量級政治金主，並在2025年初長時間待在華府，主導政府削減開支與裁員行動。

但，真正搶走馬斯克鋒頭的卻是艾利森。隨著甲骨文大舉加碼AI雲端基礎建設，該公司股價飆升，9月時身價也一度超越馬斯克，登上全球首富寶座。儘管甲骨文股價也自高點回落約 40%，但艾利森仍因參與兒子經營的Skydance併購華納兄弟探索的競標案，持續成為市場焦點。

這波資產暴增並非美國獨享。據報導，因貴金屬在避險資金湧入，加上銅與稀土也因地緣政治重要性提升而價格走高，澳洲礦業女富豪吉娜・萊茵哈特與智利盧克西奇家族身價也大增數十億美元。

而自從川普開始競選連任以來，他和家人參與了一系列令人眼花繚亂的交易，這些交易使川普家族的財富積累達到了現代總統史上前所未有的規模。在過去15個月裡，即使經歷了近期的下滑，川普家族的財富仍然成長了約70%。

在另一端，虧損名單同樣觸目驚心。菲律賓地產大亨維拉爾因旗下公司股價暴跌，短短幾天蒸發逾180億美元（約新台幣5649億元）；美國液化天然氣供應商Venture Global共同創辦人，因IPO表現不如預期與訴訟失利，財富大幅縮水。

另外，曾被視為加密市場寵兒的Michael Saylor，也因比特幣回檔，身價自高點回落近60億美元（約新台幣1883億元）。還有中國美團創辦人王興，在消費疲弱與激烈競爭下，財富年減約31%。

