花5500元開啟副業之路！現年收入550萬 她揭創業心路

〔財經頻道／綜合報導〕從朝九晚五搖身變花店老闆，現年27歲的科琳·麥卡錫（Colleen McCarthy）表示，由於畢業當年遇上武漢肺炎爆發，工作很難找，後來找到1份「不太喜歡」的工作，由於自己很喜歡花，所以花175美元（約新台幣5500元）參加花卉入門課程，在老師1席話讓她重拾信心，開始認真從事花藝設計副業，並創立了品牌，在業務越接越多，於是在2024年底正式辭掉工作，專心於創業。

她主要是為各種場合提供花卉佈置服務，包括婚禮、品牌活動等，甚至音樂會，因此，在短短1年，年營收已達17.5萬美元（約新台幣550萬），展望今年，主要商業目標是租用一個永久的工作室空間，並推出每週鮮花訂購計劃，以此創造「另一個穩定的收入來源」。

CNBC報導，麥卡錫表示，畢業後，她在1家公關公司找到了1份工作，但她把這份工作看作是“暫時的”，同時她也在思考自己的長期計劃。

由於自己一直很喜歡花，當她發現插花設計是一個潛在的創意職業時，她決定試一試。

2022年底，麥卡錫在紐約花卉學校（Flower School New York）參加了一門入門課程，該校是一所花藝設計教育機構。根據其網站信息，目前入門課程的費用約為175美元。

「我記得老師走過來問我：『哦，這是你第1堂課嗎？』我說：『是的。』她說：『看起來不像。你似乎在這方面很有天賦，』」她回憶道。

麥卡錫說，聽到這些話讓她重拾信心，開始認真從事花藝設計工作。

在繼續全職工作的同時，麥卡錫開始每週從超市購買鮮花來練習插花設計，並開始在 Instagram、TikTok 和幾個當地的 Facebook 群組中分享她的作品。

麥卡錫表示，社群媒體對她業務的成長起到了「巨大的幫助」。

「我當時就開始跟別人說我是個花藝師，儘管我其實還沒真正成名，」她說。 “我覺得只要告訴自己，也告訴別人，’是的，我是個花藝師’，事情就更容易發展起來了。”

她的第1筆正式交易是在 2023 年 3 月，賣給了 Facebook 群組中的1名成員。「我當時特別激動，因為有人願意為我的作品付費，」她說。

於是在2023年5月，麥卡錫正式將 Colleen Rose Florals 註冊為有限責任公司，之後她開始與活動策劃人員合作，為品牌活動設計花卉，甚至在2023年底接到了她的第1場婚禮訂單。

「在那之後，我也更有信心去舉辦更大規模的活動，並且能把事情處理好，」她回憶道。

麥卡錫說，到了2024年中，她開始「認真考慮」辭掉現在的工作，「因為朝九晚五的工作，我不得不拒絕越來越多的鮮花種植工作，」她說，於是在12月辭去工作，專注於經營 Colleen Rose Florals 花店。

2025年，也就是 Colleen Rose Florals 全職投入這項事業的第1年，該公司收入超過17.5萬美元。

