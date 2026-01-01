鴻海2025年股價上漲25％ 三大法人買超逾30萬張

鴻海董事長劉揚偉看好集團在AI伺服器領域的發展前景。（資料照，本報合成）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）持續深耕AI伺服器領域，2025年股價收在230.5元，與2024年封關日收盤價184元相比，全年漲幅約25.27%，並且獲得三大法人同步買超。法人指出，鴻海受惠於去年第四季AI機櫃需求持續放量，加上資通訊產品的旺季出貨表現加持，2025年營收可望繼續創下歷史新高紀錄。

觀察外資2025全年對鴻海買超20萬6570張，投信買超3萬9968張，自營商買超5萬7188張，三大法人合計買超30萬3726張；回顧外資在2022年、2023年、2024年累計對鴻海賣超120萬5792張，法人認為，從外資2025年的籌碼變化來看，加上投信、自營商同步買超，鴻海在AI伺服器領域的龍頭地位已深受市場肯定。

鴻海董事長劉揚偉去年第四季曾指出，AI伺服器的製作難度有別於公司過去生產過的任何產品，但是集團已有能力每週打造近1000組AI機櫃（rack），且數量還在持續成長。鴻海正透過「類科學園區」、次世代資料中心合作與電動車在地生產等布局，推動與美國、日本、法國等夥伴的全球合作。

鴻海執行長楊秋瑾也提到，全球AI革命正從技術話題進入全面改寫產業結構的階段，而台灣在這場變革中站在極為關鍵的位置。對於外界憂心AI泡沫化、她強調，AI不是短期題材，而是「科技文明轉折點」，在基礎設施嚴重供不應求的背景下，台灣的硬體製造能量將成為全球AI產業鏈最重要的戰略資產。

