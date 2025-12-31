券商停止受理買進中國軍工股 金管會：與中共圍台軍演無關

金管會證期局強調，券商公會早在10月就已達成共識，將停止買進中國軍工企業或ETF，並從12月陸續進行公告及通知。（法新社）

〔記者王孟倫／台北報導〕近日，國內金融業傳出，有證券商公告「停止受理買進滬深市場的軍工股及ETF」，只能賣出、不能買，引起各界揣測；對此，金管會證期局強調，券商公會早在10月就已達成共識，將停止買進中國軍工企業或ETF，並從12月陸續進行公告及通知，跟「中國軍事演習無關」。

中國在12月29日及30日進行圍台軍演，有投資人發現，國內券商通知停止買進滬深市場軍工股及相關ETF，像是中芯國際、中國移動等被認定是軍工成分個股等；對此，金管會證期局證券組組長黃超邦說明，這項公告是由券商公會與業者達成共識後，對外進行通知與提醒，性質上是自律性措施，並非臨時決定，也經過一段時間的評估。

黃超邦指出，主要是因為近年來的地緣風險升高，中國軍工成分股容易成為各國的制裁對象，進而成為投資的風險；對此，2025年10月中旬，已與證券商公會溝通過，包括投資軍工股的風險，然後，請券商各自進行發出公告與通知投資人，換言之，這與中國軍事演習無關。

黃超邦表示，整體來看，軍工類股風險屬性較高、辨識繁瑣，因此，投信機構早就已經列為不能購買的標的，這是自主性的考量決定，市場可以購買產品很多，當然要趨吉避凶；他表示，尤其，複委託整體成交仍高度集中於美國市場，佔比超過八成，香港市場約僅一成不到，其中，涉及中國軍工標的股票，更是少數，因此，對整體市場影響相當低。

證期局表示，這項規定僅限「新增買入」，至於投資人原有持股不受影響，仍可「繼續持有」或「選擇賣出」。

