AI股不夠看！投資專家2026年最看好「這類」 押寶6檔潛力股

〔財經頻道／綜合報導〕《商業內幕》報導，華爾街普遍認為，2025年的正面市場動能將延續到2026年，Accuvest Global Advisors的首席投資長（CIO）兼投資組合經理Eric Clark負責管理12億美元資金，他特別關注「零售」和「AI股票」，並點出6檔他在其中特別看好的個股。

報導指出，Eric Clark對這2個產業的宏觀展望，著眼於長期結構性動能，而非短期催化因素。他偏好既有快速擴張生態系統的平台型企業，也看好那些被低估、在未來數年將受益於更廣泛市場趨勢的成長型股票。以下是他所在公司對零售和AI的首選股票。

首先是亞馬遜（Amazon）以及Mercado Libre。這2家電商巨頭是Eric Clark在零售板塊的首選，他認為兩者都還有30%的上行空間。他將Mercado Libre比作亞馬遜，指出其在拉丁美洲的快速擴張以及新增的金融服務能力，是其關鍵的戰略布局。Eric Clark表示「線上購物及AI增強型購物的結構性動能，正推動更多的消費者互動和更高的購物籃金額，因為這些系統能更了解你的需求，並開始預測你的下一次消費。」

他同樣看好沃爾瑪（Walmart）與TJX Companies（TJ Maxx、Marshall’s和HomeGoods的母公司），這2家零售商今年表現強勁，但他認為它們的成長尚未結束。Eric Clark表示，「我們仍然看好沃爾瑪，認為它在2026年有望達到1兆美元市值俱樂部，而TJX持續服務不斷擴大的客群。」

另外，潮流眼鏡品牌Warby Parker也被看好，他認為該公司是潛在贏家，有望強勢回歸。他曾對《商業內幕》表示，如果可以在2025年聖誕送給某人一檔股票，他會選Warby Parker。他說，「Warby Parker與Google合作開發Google Glass，類似Meta與Ray-Ban的產品，這個類別有巨大的成長空間，將吸引更多消費者進入Warby門市。」他表示，如果執行得當，該股的長期價值可能遠高於目前。

科技股部分，ServiceNow這檔雲端運算與軟體股票今年表現不佳，但Eric Clark並不擔心。他的公司認為，科技和AI的應用將成為2026年的市場主題，而ServiceNow是其中的首選股票。他指出，「我們知道每家公司都會以某種形式部署AI，部署越完整，效果越好，但這很複雜，公司需要協助正確部署，而這正是其的角色，連結AI部署與所有雲端與數據提供者。」

