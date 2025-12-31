春節前掃貨要快！Costco 元月最值得入手的新品來了

美式大賣場2026年新品陸續上架。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕對於精明購物者來說，耶誕節後去逛Costco絕對是好時機，節慶糖果會以折扣價繼續銷售，季節性禮盒也會降價，連舒適的家具和電視等大件商品也經常打折，店內還有許多新商品可供選購，外媒推薦2026年1月有5款新品值得入手，包括KitchenAid 折疊式濾水籃、Jetson Bolt Pro Max 電動自行車等。

《Yahoo！Shopping》引述Chowhound報導稱，隨著2026年1月的到來，Costco那種熟悉的「一站式」購物體驗並沒有消失，只是換上新年模式。食物、電視、衛生紙、家具和服飾依然琳瑯滿目，而且，12月節後的幾週才是真正讓精明購物者眼睛一亮的時候。

節慶糖果會以折扣價繼續銷售，季節性禮盒也會降價，連舒適的家具和電視等大件商品也經常打折。而且，1月份的客流量通常比12月的高峰期少。除此之外，店內還有琳瑯滿目的新商品可供選購。

如果您不知道從何下手，Chowhound仔細查看了 Costco 的新品，比較了其他同類或類似商品的價格，並整理出2026 年 1 月 Costco 5款最佳新品清單。

1、KitchenAid 折疊式濾水籃：每個廚房都需要一個好用的濾水籃，但它們並非永久耐用。如果想升級傳統的濾水籃，還想節省空間，那麼這款售價不到 25 美元的可折疊濾水籃絕對是理想之選。

2、Jetson Bolt Pro Max 電動自行車：電動自行車近年來非常流行，但價格卻不斐。Costco 目前正在銷售這款令人印象深刻的 Jetson Bolt Pro Max 電動自行車，非常小巧，可折疊，售價約 400 美元。

3、Dash Disney 米奇和朋友鬆餅機：這款售價 30 美元的 Dash x Disney 聯名款鬆餅機，一定會讓那些準備享用早餐或早午餐的人們臉上綻放笑容。

4、Metamucil纖維軟糖：雖然你可以盡量在早餐和其他餐點中增加膳食纖維，也可以在Costco購買這款軟糖來補充所需的營養。一包150粒，足夠你吃將近五個月（假設你每天服用一粒）。

5、Polywood Chesapeake 五件式折疊餐桌椅：如果您一直夢想著在2026年及以後享受時尚的戶外用餐體驗，現在正是入手Costco這款全新5件式折疊餐桌椅的絕佳時機，售價不到1400美元。

