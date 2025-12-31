告別連3年貶勢！新台幣封關收31.438元 全年升值1.343元

新台幣2025年封關收31.438元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣兌美元匯率在2025年封關收在31.438元，全年升值1.343元、升幅達4.27%，終結自2022年以來連續貶值走勢。展望2026年，各研究機構普遍認為新台幣仍有升值空間，甚至不排除重新挑戰2字頭。

2025年最後一個交易日，台股大漲256.47點，收在28963.6點，新台幣則小貶1分作收，台北外匯經紀公司成交量為8.28億美元。

請繼續往下閱讀...

回顧全年走勢，2025年可說是新台幣高度震盪的一年。匯價從年初在32至33元低檔徘徊，到5月急升、6月重見29字頭，8月之後又回落至30、31價位，以收盤價來看，全年最高價出現在7月9日的29.15元、最低價則是4月1日的33.196元，高、低震盪超過4元、幅度逾1成，是2022年以來波動最大的一年。

不過下半年起，隨美國關稅政策逐步明朗，加上聯準會（Fed）啟動降息循環、美元轉弱，以及央行積極進場調節穩定匯市，新台幣走勢明顯趨穩。12月匯價幾乎持平，全月僅小幅貶值3分、約0.1%；第四季累計貶值9.69角、約3.08%。

以上下半年表現來看，新台幣上半年強勢升值2.879元、升幅高達9.63%，屬近年少見；下半年則回貶1.536元、貶幅4.88%。全年合計仍呈升值1.343元、升幅4.27%，成功翻轉過去數年的貶值格局。

展望2026年，多數研究機構普遍預期，受惠於AI應用商機持續擴大，台灣出口帶動經濟表現成長，新台幣仍有升值空間，價位大致落在28至31元之間，並不排除在有利條件下再度挑戰2字頭。後續關鍵變數包括聯準會降息步調、AI產業榮景能否延續並帶動台股表現，以及央行穩匯態度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法