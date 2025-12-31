TOYOTA拿下退休族購車首選品牌！專家點出4大優勢

TOYOTA拿下退休族購車首選品牌。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕選擇購買哪輛車是1項重大決定，但TOYOTA（豐田）可能是退休人士的最佳選擇，專家表示，豐田不僅提供各種價位的車型，而且具備價格實惠、行駛里程長、油耗低、車價保值等4大優勢，是最適合退休人士購車的首選品牌。

《GoBankingRates》報導指出，豐田Camry的建議零售價為2.87美元（約新台幣90.26萬），這最大限度地減少了購買新車對退休人員退休金的影響。這也是新車的價格，意味著較低的維護成本。

價格實惠

至於豐田RAV4的售價略高，廠商建議零售價為3萬1725美元（約新台幣99.77萬），不過，它的載物空間更大，更適合長途駕駛。 RAV4的載物空間為11.46公尺，而Camry只有4.6公尺。如果將後座放倒，RAV4的載物空間還能擴展到21.27公尺。

與其他車型相比，這些車的價格並不算貴，而且空間也足夠大多數退休人士使用。豐田卡羅拉的價格更實惠，建議零售價為2萬3825美元（約新台幣74.92萬），但它的行李箱空間只有3.99公尺。

燃油效率

豐田汽車燃油效率高，能幫您降低油費。卡羅拉轎車每加侖汽油可行駛 46-53 英里，而Camry則為 50-53 英里/加侖。豐田汽車以燃油經濟性著稱，每加侖汽油的行駛里程數高於平均值。

退休人員開車頻率通常較低，因此如果他們選擇節能型汽車，就能大幅降低油費。

可行駛40萬公里

豐田汽車經久耐用，與其他品牌相比優勢明顯。 iSeeCars進行了1項調查，旨在確定哪些汽車最有可能行駛40.23公里，結果顯示，排名前10的車型中有5款是豐田車型。

這種耐用性可以減少麻煩、維修和額外費用。對於想要過比工作時更簡單生活的退休人士來說，擁有1輛既能提供舒適駕駛體驗又無需額外花費的汽車，簡直是夢想成真。

比大多數品牌更保值

雖然退休人員很少賣掉自己愛車，但如果生活成本過高或無法繼續駕駛，他們可能不得不這樣做。有些退休人員也可能希望把車傳給子女。在這兩種情況下，豐田汽車都更具吸引力。

凱利藍皮書 （Kelley Blue Book） 發布的 2025 年最佳轉售價值獎顯示，豐田汽車的保值率優於其他任何品牌。榜單前10名中有5款是豐田汽車，其中前5名中有3款。 Toyota Tacoma 位居榜首，5年後仍維持了廠商建議零售價 （MSRP） 的64.1%。

