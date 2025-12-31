從零做到上架Costco！40歲婦人靠副業翻身 年收破3000萬元

「Shivani’s Kitchen」主打商品為高品質、正宗的印度起司（圖）和即用的醬料基底。（圖擷取自Shivani's Kitchen臉書粉專）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人都會在閒暇時間經營副業，但成果有好有壞，而來自加拿大哈利法克斯（Halifax）的40歲女子達米賈（Shivani Dhamija）則是副業創業成功的代表案例，當時正職是客服人員的她，自創食品品牌「Shivani’s Kitchen」，主打高品質、正宗的印度起司（Paneer、帕尼爾）和即用的醬料基底，結果事業越做越大，產品更進駐好市多（Costco）、沃爾瑪（Walmart） 等大型零售通路，該品牌今年年營收正式突破100萬美元（約新台幣3169萬元）。

美國財經雜誌《企業家》（Entrepreneur）報導，達米賈原本在當地一間休閒中心從事客服工作，自2012年起便嘗試各種副業，並於2014年正式投入食品相關創業。她觀察到當地有大量印度移民與學生族群，卻缺乏方便、道地的印度料理選項，尤其許多學生不擅長下廚，卻渴望家鄉口味，成為她創立餐點外送服務的關鍵契機。

隨著業務發展，她進一步推出香料調配產品，靈感來自母親的家傳配方，沒想到不只受到印度族群歡迎，也迅速在不同文化背景的消費者間打開市場。之後，她又陸續推出高品質印度起司與成分單純的一步驟醬料基底，填補市場上缺乏「道地又安心」產品的空缺。

談到創業初期，達米賈表示，當時幾乎沒有投入太多資金，只是先開設臉書粉專，發布提供家常餐點的訊息，有客戶下單後才購買食材，成功以低成本測試市場需求。

不過，創業過程並非一路順遂。她曾在香料產品大受歡迎後，2018年開設印度餐廳，卻因2020年新冠疫情爆發後被迫歇業。更大的教訓則來自後續投入高成本設立食品加工設施，卻因利潤空間有限，導致財務壓力沉重。她坦言，若能重來，會選擇與代工廠合作，而非自行承擔龐大固定成本。

此外，她也分享曾發生過一次「最驚險的錯誤」。當時一批價值5萬美元（約新台幣158.4萬元）的產品準備上架沃爾瑪，卻在出貨後才發現所有商品條碼設定錯誤，幾乎釀成物流災難，最終緊急攔下貨物、重印標籤，不僅延誤上市時程，也造成部分庫存損失。

儘管如此，Shivani’s Kitchen的營收仍在成長，在達米賈還在家中作業的創業初期，就開始出現穩定的月收入，最初年營收約10萬美元（約新台幣316.9萬元），去年約 50 萬美元（約新台幣1584萬元），今年已突破100萬美元，增幅驚人，她預期明年仍可維持相同成長速度。

目前，達米賈每週投入約50至60小時經營事業，平日需同時與銷售、行銷與供應商溝通協調，但也因為是自己的公司，能在工作與家庭之間保有彈性。

她也給有意創業者一個關鍵建議：「一定要有一群同樣在創業的朋友。這條路會有很多高低起伏，有時甚至是每天起伏，你需要有人可以傾訴、互相支持。」

