台積電名次曝光！全球最賺錢公司排行揭曉

〔財經頻道／綜合報導〕財經媒體《資本視覺》（Visual Capitalist）日前公布2025年全球最賺錢公司排名，Alphabet拿下第1，台灣企業台積電（2330）也上榜，排名第10。

根據報導，該榜單根據企業截至2025年11月的過去12個月的淨利，進行排名。與往年一樣，科技公司佔據榜單前列，Alphabet高居榜首，蘋果（Apple）和微軟（Microsoft）緊追在後。

報導表示，這些企業受惠於高毛利的數位服務、廣告平台及企業級軟體業務，具備高度規模化優勢，使獲利能力持續擴大。

輝達排名第4，報導指出輝達以高達53.7%的獲利率表現格外突出，凸顯AI晶片需求持續升溫，正深刻重塑全球半導體產業版圖。整體來看，美國主要科技企業合計的年度獲利規模已高達數千億美元，甚至超越部分國家的整體產業獲利水準。

沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）排名第5，是全球獲利能力最強的非科技營運商，能源生產收入高達956億美元。

6至10名則為亞馬遜（Amazon）、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）、Meta 、摩根大通（JPMorgan Chase） 、台積電。

