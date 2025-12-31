快囤貨！外媒點名6種食品 估2026年漲幅驚人

專家表示，牛肉將列為2026年價格將持續上漲的食品之首。（法新社示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國農業部經濟研究服務處的數據，2025 年下半年通貨膨脹有所緩解，但食品價格的上漲速度仍超過整體消費者物價指數，展望2026年預計食品價格上漲速度將低於歷史平均水平，然並非所有食品類都能受益價格緩漲，專家預測牛肉、咖啡等6種食品，將名列在2026年價格漲幅最大榜單之上。

《GoBankingrates》報導，金融專家預測，明年許多廚房必備品，價格將大幅調漲，而以下6種食品漲幅將名列前茅，為了在2026年省錢，建議您在看到促銷活動時囤貨，且可考慮購買自有品牌商品，如果儲存空間允許，還可以大量購買。

請繼續往下閱讀...

牛肉

多位專家將牛肉列為2026年價格將持續上漲的食品之首。Omnisend.com網站電子商務和零售專家鮑爾表示，美國牛群數量已降至數十年來的最低水平，美國農業部預計牛肉產量將持續低迷，在供應緊張加上飼料和勞動力成本上漲，推高了牛肉價格，使其達到歷史新高。

咖啡

NationalBusinessCapital.com金融分析師克里斯·莫托拉表示，咖啡價格也出現了兩位數的通膨。專家指出，咖啡主產區遭遇惡劣天氣，導致咖啡短缺。此外，關稅也對2025年的咖啡價格產生了影響。

莫托拉說，美國國內咖啡產量非常低，這使得我們每天早上只能依靠進口咖啡來喝咖啡。

蛋

根據美國通膨計算器的數據，2025年8月至9月期間，雞蛋價格每打下降了約10美分，但這些富含蛋白質的產品常被視為通膨的例子。

影響雞蛋價格的因素很多，包括禽流感疫情和蛋雞飼料的成本。 「數百萬隻家禽死亡，感覺疫情再次推高價格只是時間問題，」鮑爾說。

乳製品

與牛肉和雞蛋一樣，包括牛奶、起司和奶油在內的美國乳製品供應也可能在2026 年受到糧食價格上漲的影響。

Quote.com 零售金融專家梅蘭妮·穆森表示，農民面臨著更高的燃料和飼料成本，這意味著乳製品價格也在上漲。如果農民無法盈利，生產乳製品的農民就會減少。結果就是，在需求依然旺盛的情況下，乳製品供應將會短缺。

糖

根據美國農業部經濟研究局的數據，美國是世界上最大的糖生產國之一。甘蔗主要種植在佛羅裡達州、路易斯安那州和德克薩斯州，而甜菜則生長在氣候較為涼爽的中西部、大平原和西北部地區。氣候變遷會影響糖的產量，進而導致價格上漲。

美國也從印度進口糖；關稅和運輸成本將推高進口糖的價格。

穆森說，印度將大部分甘蔗收成用於生產乙醇，這減少了供應，而供應減少時，需求就會上升，價格也會隨之上漲。

糖果

糖價上漲可能還會繼續推高糖果價格，而糖果是大多數甜食的主要成分。特別是巧克力糖，價格可能在2026年大幅上漲，因此利用聖誕節後的促銷活動囤貨或許是個好主意。

「和咖啡一樣，巧克力也受到天氣相關的供應鏈問題和關稅的雙重影響，」莫托拉說。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法