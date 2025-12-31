巴菲特卸任倒數 回顧股神投資成功的5大祕訣

股神巴菲特（Warren Buffett）。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著今年來到尾聲，股神巴菲特（Warren Buffett）即將卸任波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）執行長一職，也讓許多人重新審視巴菲特在投資的多項里程碑，以及他謹慎的投資智慧。無論世界局勢如何動盪，市場面臨怎樣的干擾，巴菲特的經驗和教訓在今天依然珍貴，外媒也整理出巴菲特能走向成功，值得關注的5大秘訣。

《MarketWatch》報導，巴菲特最偉大的成就並非戰勝市場，而是他在波克夏海瑟威建立了一套決策體制，這套體系在過去幾十年來最大程度地減少了錯誤、抵禦壓力，並使激勵機制保持一致，而這套體系現在來看，重要性仍不減當年。

首先，巴菲特將時間視為資產，而不是需要管理的變數，只有投資人避免人為的干擾，避免在早期出現不必要的損失和後期太早套利，複利才會真正回報有耐心的投資人。在以季報、財測和即時數據為主導的美國，他菲特的這種思考模式極為罕見且寶貴，演算法交易或許以分秒計算，但企業創造價值卻需要數年的時機。

第2點，巴菲特重視激勵和信任，而非預測。相較於關注整體經濟結果，巴菲特更注重對於人的了解，他關注獎勵機制，例如經理人的薪酬、董事會的行為、資本的配置，因為獎勵機制比預測更能可靠地影響結果。

從現況來看，投資人仍會評估創辦人的控制權、薪酬制度和公司治理，因此，這種觀點仍受用。要記得，在詢問一家公司將要做什麼之前，先詢問公司領袖的品格以及他們的獎勵制度。

第3點，簡潔是一種自律，而非天真，巴菲特在投資時避免複雜，並非因為他缺乏技巧，而是他清楚複雜帶來的危險，可能會掩蓋風險、削弱責任並造成無謂的自信。回顧安隆（Enron）、Theranos等事件，或是看看現今市場某些領域，便可以清楚這一點。

在投資領域，複雜性往往不是洞察力的表現，只會帶來混亂，甚至更糟的情況。模型愈是複雜，可靠性就愈低。巴菲特教會投資人如果無法用簡單的話語解釋一項投資，那麼代表你可能還不夠深入了解這項投資，也不適合持有。

第4點，機構的耐心勝過個人才華，波克夏海瑟威公司的策略旨在降低錯誤決策的機率，分散的營運模式、穩定的資產負債表、適當的槓桿率，以及信任的企業文化，所有這些都服務於一個共同的目標「在壓力下保持判斷力」。

個人投資者無法複製波克夏的作法，但可以借鏡他們的邏輯，透過提前制定規則、限制強制性決策，以及抵制不斷出現「做點什麼」的衝動，最好的系統能保護投資人免受自身行為的傷害。

最後1點是個性仍是最被低估的資產，巴菲特從未自詡為最聰明的人，但他自稱是最始終如一的人，情緒控管是巴菲特最強大的優勢，在其他人欣喜若狂或是恐懼不安時，他依然能保持理性。

這種優勢一直都很寶貴，不管是在現在或是將來都是如此，在充斥著評論和即時回應的金融市場中，沉著冷靜更顯得珍貴。巴菲特教會投資人，智慧是很常見的存在，但是能好好管理住情緒卻相當罕見。

