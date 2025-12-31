10張圖揭「2025黑暗總結」! 紐時 : 川普回鍋第一年、美國付出的代價

川普復職第一年，紐時以10張圖表回顧美國政治經濟表現。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕近日，美媒《紐約時報》以「川普回歸白宮的第一年」（ Trump 's First Year Back, in 10 Charts ）為報導，做2025年終總結文章。其專欄作者史蒂文·拉特納（Steven Rattner）曾任美國前總統歐巴馬的財政部長顧問，在文中直接以10張圖表揭示，2025年是美國的黑暗經濟之年。

拉特納指出，2025年川普總統無疑佔據了主導地位。作為美國史上第二位非連續任期的總統，以強硬姿態迅速回到白宮權力核心。川普無視慣例、前例，甚至在某些時刻挑戰法律界線，大刀闊斧推動政策，目標直指緊縮移民、築起經濟高牆，全面拆解前任拜登的政策。

今年底，川普的支持度跌至歷史低點，許多美國人對他的強硬手段與極端作風感到反感，更憂心自己的經濟處境並未因此改善。

第1張圖顯示，川普一回鍋就以他的方式治理國家，幾乎繞過國會，並大量倚賴行政命令重塑聯邦政府。今年所簽署的行政命令已超越他第一任期的總數，也幾乎是過去40多年任何一位總統首年的3倍。因這些法案也導致了兩黨對立， 10月爆發美國史上最長的政府停擺。

第2張圖則與美國政治系統相關，包括頻頻試探制度邊界，包括爭議焦點多集中於出生公民權、移民、遣返，以及政府拒絕動用國會已撥款項目，引發司法體系的強烈反彈。

第3張圖則是糟糕的預算超支法案，川普力推的大型減稅法案「One Big Beautiful Bill Act」規模遠超歷屆同類方案，預計10年內將使財政赤字至少增加3兆美元（約新台幣94.3兆元），並把債務占GDP比率推升至接近130%。

第4張圖與關稅相關，在經濟政策上，川普高舉「美國優先」，其中最具象徵性的就是關稅。就職當天，美國平均關稅率僅 2.4%；到了今年底，美國有效平均關稅率已升至16.8%，創下 1935年以來新高。

第5張圖則與強硬貿易政策並行的移民立場。川普實際上已封鎖南部邊境，同時暫停所有庇護申請、終止多元簽證計畫、對新H-1B簽證收取10萬美元（約新台幣314.4萬元）費用，並全面或部分限制39國公民及巴勒斯坦自治區居民入境。

但「美國優先」至今並未為經濟帶來明顯紅利。第6張圖講解美國失業率由今年初4.0%上升至11月的4.6%，以黑人與年輕族群的失業率升幅尤為明顯。

第7張圖顯示，美國通貨膨脹持續存在。美國民眾有感薪資增長緩慢，但物價卻持續上漲，生活捉襟見肘；高盛預期，美國要到2026年底，通膨才可能回落至2.2%。

第8張圖直指，史上最糟糕的經濟情勢，讓美國人的不滿情緒接近歷史最高水準，直接反映在民意上。11月消費者信心指數跌至自1952年有紀錄以來第二低，僅高於2022 年6月疫情衝擊高峰期，甚至低於1980年通膨超過14%、或 2008年金融危機期間。儘管如此，川普仍堅稱美國正處於「史上最好的經濟」。

第9張圖數據揭示，不快樂的美國。負面的經濟情緒對川普的民調支持率產生了顯著影響，其支持率年底僅36%，是美國所有總統上任第一年結束時的最低水平，甚至低於拜登卸任時的40%。

第10張圖指出，在政治喧囂之外，真正深刻改變2025年的或許是人工智慧。儘管人工智慧受歡迎，但也引發了爭議，更重要的是，美國人正在思考，AI究竟是創造就業、還是摧毀就業。

