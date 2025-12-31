7旬父1800萬存款不翼而飛！女兒趕回家目睹「難以置信的一幕」。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有1億日圓（約新台幣2000萬）資產的75歲翁光雄（化名），在妻子病世後，1人獨居，直到2年前再婚娶，而獨生女夏美（化名）事後從親戚的電話得知此事，匆匆趕回父母家時，發現父親竟然和小自己28歲，且有2個孩子的由香里（化名）住在一起，雖然目睹難以置信的一幕，但覺得只要父親開心便好，並不以為意。

直到後來發現由香里送孩子上私立大學，家中又買新車，家俱家電也不斷換新，覺得不妙，最後逼著由香里拿出父親的存摺，震驚地發現存款竟然只剩下了1000萬日圓（約新台幣200萬），而父親也不知錢花到那，緊急帶父親到醫院做檢查，結果發現他患有晚期癡呆症。

請繼續往下閱讀...

日媒報導，夏美她上大學後搬到東京，現與丈夫居住在東京，身為獨生女，她每年都會回父母家兩次，10年前，母親去世後，曾邀請父親來東京和我一起住，但他不想住在陌生的地方，由於大多數70多歲的人身體都很健康，所以我以為父親應該沒問題。

然而，2年前一向穩重又可靠的父親，卻再婚，且完全未告知她，當她從親戚的電話得知此事，匆匆趕回父母家時，發現父親竟然和１個女人及她的兩個孩子住在一起。

當時光雄已經73歲了，而他的新婚妻子卻只有45歲，這讓她大吃一驚。女兒在得知父親因妻子過世後，讓他沉迷於酒精，正是在這段時間裡，他遇到了由香里，由香里注意到光雄經常光顧小吃店，便開始與他交往，並送他自製的餐點，她一直盡心盡力照顧他。

「我從親戚那裡聽說由香里是個好女孩，也很會表達愛意。父親似乎對她非常依賴，沒有她就什麼都做不了。聽到這些，我一開始想的是‘只要父親開心就好’，但當我得知由香里要送兩個孩子上私立大學時，我就感到很不妙。」

夏美注意到父親發生了很大的變化，例如他忘了夏美的名字，不再開以前心愛的車，還繳回了駕照，此外，家裡還買了1輛豪華接送父親去醫院，並新建了1個車庫。

隨著家具和家電一件件被更換，夏美終於逼著由香里拿出光雄的銀行存摺，震驚地發現他原本約1億日圓的存款竟然只剩下了1000萬日圓。

夏美對由香里過度消費感到憤怒，但由香里卻怒斥回：「光雄疼愛我的孩子，把他當成自己的孫子，甚至還支付了他的大學學費。」對於此說法，父親卻說，「都是由香里做的。」他似乎並不清楚這些錢是什麼時候花的，花在了誰身上，或者花在了什麼地方，於是夏美帶父親去醫院做了檢查，結果發現他患有晚期癡呆症。

專家建議，子女若不想父母財產被騙，除了透過親子溝通進行監督，子女也應該定期查看父母的銀行帳簿，大額支出不僅可能是阿茲海默症的徵兆，也可能是詐騙的跡象，因此及早發現至關重要。

由於光雄再婚，且妻子擁有2個孩子，如果由香里的孩子被收養，孩子也將成為繼承人，屆時遺產分割談判將需要4個人進行，這可能會使問題更加複雜。

因此，在遺產繼承發生之前，您可以直接透過「成人監護制度」追回損失的資產，並防止資產進一步流失。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法