保險業前11月獲利年減39.1％ 外價金與淨值雙雙創新高

整體保險業獲利年減39.1％，不過，外匯價格變動準備金已累積到5,138億元，淨值也來到2兆8099億元，創史上新高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕由於新台幣今年來劇烈波動，導致壽險業獲利直直落，不過，外匯價格準備金以及淨值雙雙創史上新高。根據金管會統計，壽險業今年前11月獲利只有1801億元、年減44.8％，若加上產險業後，整體保險業的獲利是年減39.1％。不過，根據金管會統計，外匯價格變動準備金已累積到5138億元，是史上新高水位；至於壽險業的淨值，也來到2兆8099億元，同樣創史上新高。

金管會公布保險業的「損益」、「淨值」，以及「兌換損益」、「避險損益」與「外匯價格變動準備金」情形。根據統計，整體保險業（壽險加產險）今年前11月稅前損益為2138億元，較去年同期減少1375億元，減幅為39.1%。

請繼續往下閱讀...

其中，「壽險業」稅前損益為1801億元，較去年同期減少1462億元或44.8%；「產險業」稅前損益為337億元，較去年同期增加87億元或34.8%。

保險業者表示，儘管匯兌損失嚴重，不過，整體台灣保險業仍獲利，一來一往，獲利2138億元。此外，今年以來新台幣兌美元匯率相對於2024年底升值達4.37%。在匯率大幅波動下，壽險業前11月匯兌淨影響數 （包含兌換損益、避險損益及外匯準備金變動） ，合計為-7048億元。

截至11月底，避險工具雖產生損益3737億元，但換匯成本高達2736億元；壽險業整體避險比率略升至59.03%，累積外匯準備金餘額為5138億元，較去年底增加2942億元 。保險局表示，截至11月底，扣除外匯價格準備金淨提存2301億元，合計損益為7824億元。

此外，11月壽險業的淨值來到2兆8099億元，較去年同期增加1792億元、年增6.8％，也寫下史上新高紀錄。保險局表示，主要是「保留盈餘」增加1931億元及「金融資產部位評價損益」減少414億元。

金管會日前拍板壽險業會計制度調整，已預告修正「保險業財務報告編製準則」兌換損益規定，自明（2026）年1月1日起，壽險業AC（按攤銷後成本衡量的金融資產）項下未實現匯損、不再全部列入當期損益，可改依剩餘年限逐年攤銷；可望降低減少匯率對壽險業損益的影響，預計最快2026年第一季財報可見影響數。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法