揮淚賣光輝達股票！軟銀完成對OpenAI注資13兆承諾

〔編譯魏國金／台北報導〕CNBC 30日報導，消息來源表示，軟銀已兌現對OpenAI投資400億美元（12.53兆台幣）的承諾，在上週支付最後一筆220億美元至225億美元。軟銀之前曾透過銀行聯貸方式提供100億美元資金，又再出資80億美元投資OpenAI。軟銀的投資使其持有OpenAI逾10%股份。

CNBC 2月報導，軟銀敲定投資OpenAI 400億美元，該新創公司投資前的估值為2600億美元。消息人士當時透露，投資資金將在12至24個月內付清，部份資金將用來支持OpenAI與甲骨文、軟銀共同成立的人工智慧（AI）基礎設施「星際之門」（Stargate）公司。

上月，軟銀出清輝達股份，套現58億美元，該集團創辦人孫正義坦言，「我一股（輝達）都不想賣。我當時只是更需要資金，用於投資OpenAI及其他計畫。我是含淚賣光輝達股票的」。

近幾月，許多公司斥巨資打造基礎建設，以支持火熱的人工智慧（AI）解決方案以及運算需求。多年來，軟銀大力押注科技與AI公司，亦是輝達的早期投資人。軟銀29日同意以40億美元資金，收購資料中心投資公司DigitalBridge，以加強在AI領域的布局。

