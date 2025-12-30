65歲男擁500萬元退休金「貼文純分享」 栽在「錢滾錢」誘惑毀了人生下半場

許多人認為，只要擁有足夠的退休金收入和金融資產，退休生活就萬事大吉。然而，輕易將資產告訴別人，可能使人們面臨意想不到的被詐騙風險。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕懷著「我希望退休後過著舒適的生活」這樣的信念，有計劃地儲蓄，並了解何時能領到養老金，任何人都能安心無憂。許多人認為，只要擁有足夠的退休金收入和金融資產，退休生活就萬事大吉。然而，事實上，輕易將資產告訴別人，可能使人們面臨意想不到的被詐騙風險。

日本一對65歲夫婦擁有2500萬日圓（500萬元）的退休金，原本打算「安享晚年」的夢想，卻因老公在社群媒體上發文分享財富，在透露擁有大筆家產下被詐騙集團誆了，「發生巨大轉變」徹底改變了生活。

居住在埼玉縣的小川道夫（化名，65歲）表示，他和妻子鬱子（化名，63歲）一起生活，他此前曾就職於一家大公司，現已退休。小川從公司退休金和員工退休保險中獲得的退休金約為每月32萬日圓。已經還清了房貸，並且擁有約2500萬日元的儲蓄和投資信託基金用於退休。

他說：「我當時覺得，只要我們不鋪張浪費，日子就能過得很好。我們計劃等孩子們離家後，過上平靜的二人世界。」

小川在一個老年人的社群媒體X上開設帳號，該社群媒體提供有關「退休後的資產管理」和「退休金制度」的資訊。他繼續在X上發布自己的經歷，並獲得了大約100名粉絲。他收到了諸如「我學到了很多」和「我正在以此為參考」之類的回覆，漸漸地，發文成了他的日常習慣。

有一天，小川收到了一封來自陌生帳號的私訊，上面寫著：「我們專門為擁有2000萬日圓或以上資產的人士提供特殊的海外投資機會。」附件是一個PDF文件，聲稱是關於海外債券的資訊。乍看，內容似乎合理：年利率8%，政府擔保，並且可以透過日本銀行帳戶購買。

「我一開始還有些懷疑，但他們的溝通很有禮貌，而且很快就回答了我的問題……」，小川說。

小川匯款出去了200萬日圓，他說「只是想試試看」。幾週後，他收到了一筆類似於利息的本金，對方聯繫他說：「投資進展順利。」此後，他便開始尋求追加投資。

對方不斷傳來訊息：「如果你增加在這裡的繳款，你退休時就會有更多的錢」，儘管猶豫不決，小川還是分幾次轉帳，總共損失了約680萬日圓（台幣140萬元）。

當他心生疑慮並進行詢問時，發現收款人的帳戶已被註銷，轉帳目標帳戶也被取消了。

他諮詢了警方，但警方告訴他：「很難了解對方的真實情況，在某些情況下，追蹤或追回物品也很困難。」警方提供了以下一般性建議：如果你在社交媒體上發布有關你的資產和投資經驗的具體細節，往往會吸引人們的注意。

小川的貼文包含真實資訊，例如退休金金額和投資政策，他發文的初衷是好的，但從未想過這會會成為被詐騙的攻擊目標。

日本國家警察廳的統計數據顯示，社群媒體引發的投資詐騙往往造成廣泛的損失，受害者大多在40歲至60歲之間。此外，每起案件的損失金額也往往很高。

