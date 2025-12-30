國泰金投資長程淑芬轉任資深顧問

國泰金控投資長、資深副總經理程淑芬因職務調整需求，將轉聘為資深顧問。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控今晚發布重大訊息，投資長、資深副總經理程淑芬因職務調整需求，將轉聘為資深顧問，生效日為2026年1月1日。國泰金並未公布接任人選。

國泰金控表示，程淑芬將轉聘為資深顧問，公司將持續借重其專業長才，代表公司與國際組織互動，協助指導永續、責任投資、經濟研究等領域，為公司帶來貢獻與產業影響力。

程淑芬是證券分析師出身，多次被國際評等機構評為台灣最佳分析師，曾任美林證券副董事長暨台灣區研究部主管、永豐金控及永豐金證券獨立董事、日盛金控資深執行副總經理，2012年擔任國泰金控投資長至今。程淑芬近年關心永續事務，帶領國泰金加入國際倡議組織氣候行動100+（Climate Action 100+），並擔任亞洲投資人氣候變遷聯盟主席。

今年9月市場盛傳程淑芬將離開國泰金，當時國泰金總經理李長庚表示，程淑芬是因為想要協助先生（前亞太電信董事長、現為成信實業董事長陳鵬）私募基金創業事宜，有申報考量，進行工作調整中。

