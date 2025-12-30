她靠「刷信用卡」買下店面 20年後翻身成公司CEO「年營收破17億」

Teresa Johnson（右）與女兒（左）一起經營公司。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名女子在20年前，刷信用卡花了2.5萬美元（約新台幣78萬元）買下和女兒偶爾光顧的彩繪陶藝工作室，沒想到這個決定改變了她與女兒的人生，也讓她日後成為全球知名陶藝連鎖品牌的執行長，全球年營收達到5500萬美元（約新台幣17.2億元）。

《商業內幕》報導，2005年時，Teresa Johnson在企業人資部門工作，自認是人生勝利組，直到有一天，公司總裁走進辦公室，告訴她公司營運狀況不佳，並對她說「妳們應該自己出來創業。」在這建議下，Teresa Johnson萌生創業念頭。她回憶「當時我不認識任何創業者，但內心一直被創業吸引。然而，我是單親媽媽，還背著房貸，所以必須務實。」

就在這時，她收到一封電子郵件，來自一家和女兒偶爾會去的彩繪陶藝工作室，信中寫道，老闆準備出售這間店。Teresa Johnson心想「這就是老天給我的訊號。」於是，她刷信用卡刷了2.5萬美元，買下這間店。

買下陶藝店後，Teresa Johnson與當時小學二年級的女兒一起打理工作室，她說，12月是最忙的旺季，「有一次，我問女兒她朋友在做什麼，她說在準備期末考。隔天就是考試，我卻讓她留下來工作，那不是我最驕傲的教養時刻。」然而，母女倆在共同打拚中，逐步學會經營企業的訣竅。

女兒對事業的熱情也在早期便展露無遺。高二時，女兒主動要求成為第四間分店的合夥人。Teresa Johnson當時回她「你連駕照都沒有。」女兒回答「開公司不需要駕照。」在母女共同努力下，這間分店順利運作，也讓女兒獲得以創業為主題的大學獎學金，成為她人生的重要轉折點。

隨著經驗累積，Teresa Johnson逐步拓展業務版圖。2010 年，她加盟了創意工作坊Painting With a Twist，以內部視角學習加盟模式。到2020年，她已經擁有5間工作室，其中3間自營，2間為加盟店。2021年，她抓住機會入股陶藝工作室品牌Color Me Mine公司，而該公司收購了Painting With a Twist的母公司，Teresa Johnson成為了Color Me Mine的執行長。

如今，Color Me Mine的全球加盟體系每年創造超過5500萬美元營收。她表示，創業從來不是為了賺錢，而是「改變整個家庭的人生軌跡」。對她而言，創業是一場家庭與事業的雙重冒險，她坦言當年離開穩定企業工作並不容易，但也正因如此，她與女兒學會了努力、責任與堅持。

