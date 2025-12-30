10年來首度下滑！泰國2025年觀光成績慘淡 2大關鍵因素害重摔

今年泰國旅遊業遭受重創。（資料照，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕泰國一直是全球遊客渡假首選地點，然而，在多重危機打擊旅客信心下，泰國今年的國際旅遊人次，恐將出現10年來（不含疫情期間）首次年度下滑。泰國觀光部指出，截至今年12月28日，泰國今年共接待3260萬名外國旅客，較去年同期減少超過7%。

《彭博》報導，泰國旅行社協會（Association of Thai Travel Agents）秘書長阿迪（Adith Chairattananon）表示，安全疑慮與泰銖走強，是今年影響旅遊人數的2大關鍵因素。官方週二公布的數據顯示，截至12月28日，外國旅客人次為3260萬，年減幅超過7%。

今年開局不利，許多中國旅客在中國演員王星於泰國遭綁架、後來被發現在鄰國緬甸的詐騙園區並獲救後，紛紛取消赴泰行程。隨後，泰國又接連遭遇緬甸百年來最強地震、與柬埔寨的血腥邊境衝突、南部嚴重洪災，以及導致政權更迭的政治危機。

除此之外，泰銖今年升值約8%，使泰國的旅遊成本高於競爭對手印尼；相較之下，印尼盾同期貶值約4%，進一步削弱泰國的價格競爭力。阿迪指出「安全問題與泰銖走強，是今年影響旅遊人次的核心因素。」

根據泰國媒體報導，援引泰國觀光局（TAT）局長Thapanee Kiatphaibool的說法，2025年全年國際旅客人次預估為3280萬人，觀光收入約1.52兆泰銖，低於2024年的3550萬人與1.67兆泰銖。

旅遊業下滑對泰國而言並非好消息。該國在疫情後努力振興觀光產業，但經濟成長表現仍落後於印尼、馬來西亞與菲律賓。旅遊業約占泰國國內生產毛額（GDP）的12%，並支撐數百萬個工作機會。

泰國觀光局目標在2026年吸引3670萬名外國旅客，其中短程市場預計占國際旅客超過7成。中國旅客信心是否回溫，將成為左右泰國觀光前景的關鍵因素。阿迪表示，若中國旅客人數能回升至800萬至900萬人，同時泰國能妥善處理邊境衝突影響並抑制泰銖升值壓力，明年國際旅客人次有機會達到3800萬人。

