記憶體需求強強滾！「這公司」狂飆540％成全球最佳個股

鎧俠今年表現搶眼。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕人工智慧（AI）對記憶體的旺盛需求，推升日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）成為今年表現最佳個股，顯示儘管近期市場波動，AI熱潮依然強勁。

彭博報導，鎧俠股價今年以來已飆漲540%，超越MSCI世界指數（MSCI World Index）中所有其他成份股，也是2025日本東證指數表現最佳個股。這家NAND快閃記憶體大廠去年12月才在東京證券交易所上市，客戶包括蘋果、微軟等，目前市值約5.7兆日圓（1.15兆台幣）。

請繼續往下閱讀...

報導說，隨著大型雲端服務公司競相建立AI基礎設施，鎧俠股價的飆漲，反映科技業對記憶體的強勁需求，鎧俠的晶片對AI訓練與資料中心至關重要。今年主要科技公司紛紛警告，在需求飆升下，記憶體供應吃緊，價格將跳漲。

記憶體市場的火熱行情提振鎧俠股價，Asymmetric Advisors Pte.日本股票分析師安沃札德（Amir Anvarzadeh）指出，「在科技領域，2026年的重心主要在記憶體，無論是直接投資鎧俠還是其他衍生產品」，他說，勝高（Sumco）等晶片製造商明年也將受惠於強勁的記憶體需求。

不過，鎧俠的股價走勢也引發估值過高的疑慮。上月鎧俠在公佈低於預期的季度財報後，股價一天之內暴跌23%。

安沃札德說，由於記憶體需求仍遠高於供應，鎧俠似乎能應對2026年AI市場的波動。他補充，「對數據中心投資放緩的擔憂不應真正影響下一階段的記憶體價格，因為市場供應已經嚴重不足」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法