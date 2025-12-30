三立集團掌控大同 持續推進土地資產活化

大同今日舉辦股臨會。持麥克風者為董事長張榮華。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕老牌家電廠大同（2371）今日召開股臨會，並順利完成董事改選，順利由三立集團董事長張榮華全面職掌大同。唯大同近期連翻遭挫，包含遭工程會停權、又遭中國法院判賠131億元，未來挑戰重重，不過張榮華回應，大同總部、基隆、桃園大園土地的資產活化持續推進，北美獲變壓器、馬達訂單，日本訂單也排到2027年，期待營運持續順利。

三立董事長張榮華在今年8月接任大同董座，而後陸續帶進三立人馬，今日完成董事改選，一般董事當選人包含張榮華、精英電腦法人代表人高明慧、盛譽資本法人代表人陸醒華、欣同投資顧問法人代表人王雅萱、欣同投資顧問法人代表人黃寶慧、欣同投資顧問法人代表人許良源，獨董當選人則為李鐘培、葉哲良、陳建成。

其中，高明慧為三立集團總經理、陸醒華為靖天集團總裁、黃寶慧曾任東森新聞雲執董、許良源為三立新聞部前經理、李鐘培為來緯來電視網董事長，都是傳媒產業人士，陣容組成與張榮華用媒體經營理念帶領大同的期許相符。

股臨會中有股東關心，大同近日因已破產的子公司台灣華映與中國華映的賠償官司，遭中國法院判賠人民幣30.29億元（約新台幣131億元），將影響每股逾6元。股東直言，中國是「人治」社會、「打官司浪費錢」，大同應快速撤離。對此張榮華回應，此案已委託台灣、中國律師，依照律師建議執行，力求保障公司權益與股東權益。

大同土地資產充沛，近2年在芙蓉大樓等土地資產活化進帳的挹注下，2024年終於彌平特別盈餘公積虧損，並睽違20多年配發股利。針對後續土地資產活化進度，大同指出，大同總部地段晶華、發展潛力大，期望與大同大學「共創雙贏」，基隆土地則將以股東最高利益開發，以專業團隊規劃之方案推進。

大同近年持續耕耘重電事業，大同總經理張松鑌指出，目前電力變壓器、馬達都已獲得北美訂單，智慧電表打入十多家日本電力公司，九州訂單已排到2027年，東南亞業務拓展也順利，並正研議在東南亞如越南、印尼，或美國、墨西哥等地設立新的生產基地，以應對美國關稅的不確定性。

