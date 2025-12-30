三菱戰略車款XFORCE跨界休旅車正式登台 汰舊換新入手價69.9萬起

三菱汽車（Mitsubishi Motors）全球戰略車款XFORCE跨界休旅車今天於台北新車大展正式上市，日本三菱副社長中村達夫親自來台站台，展現三菱品牌深耕台灣市場的決心。（中華汽車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕三菱汽車（Mitsubishi Motors）全球戰略車款XFORCE跨界休旅車今天於台北新車大展正式上市，建議售價79.9萬元起，若是扣除汰舊換新及貨物稅減徵補助，入手價只要69.9萬元，中華汽車預估XFORCE年銷量將達9000輛。

其中樂享版建議售價79.9萬元，扣除舊換新及貨物稅減徵補助69.9萬元；酷享版建議售價82.9萬元，扣除舊換新及貨物稅減徵補助72.9萬元；狂享版建議售價84.2萬元，扣除舊換新及貨物稅減徵補助74.2萬元。

中華汽車表示，XFORCE為Mitsubishi Motors全球戰略布局的重要車款，自2023年11月推出以來，已陸續導入東協、中南美、非洲及中東等市場，累計銷售約6.2萬輛，展現在跨界休旅車級距中的高度競爭力。

今天XFORCE上市發表會日本三菱副社長中村達夫親自來台站台，中村達夫表示，XFORCE在導入台灣前，日本三菱即派遣開發團隊深入研究台灣道路環境、氣候條件與消費者生活型態，並與中華汽車緊密合作，進行多項產品調校與優化，打造真正「屬於台灣的XFORCE」，也象徵三菱品牌持續深耕台灣市場的決心。

XFORCE 自開發初期即以「滿足多元生活型態」為核心，鎖定都會通勤、家庭用車與假日戶外探索等使用情境，於外型設計、動態表現、安全科技與空間機能上全面升級，回應新世代消費者對「日常實用 × 風格個性 × 安心可靠」的期待。

XFORCE 搭載完整Level 2 ADAS 主動式安全駕駛輔助系統，包含ACC主動車距控制巡航、FCM 主動式智慧煞車輔助（含行人偵測）、LCDN 前車駛離警示、LKA 車道維持輔助、LDP 車道偏移輔助、LDW 車道偏移警示、TSR 道路標誌識別輔助（含智慧限速輔助）及 ELK 緊急車道保持等多項功能。

針對台灣多雨、多山與複合路況環境，XFORCE 進一步在車輛動態層面強化行路安全表現，導入一般（NORMAL）／濕地（WET）／泥地（MUD）／砂石（GRAVEL） 四種行車模式，可依路況自由切換。

車體結構透過222mm 高離地高度、21° 進入角與30.5° 離去角設定，搭配全車系標配的AYC主動式彎道動態控制系統，於彎道或低抓地力路面主動調配左右輪驅動力，有效抑制轉向不足與車身晃動，讓駕駛在各種地形條件下皆能維持線性、可預期的操控反應。

