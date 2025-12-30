2026年UNIQLO春夏新款「肩背包」亮相！日媒好評：大容量又防潑水

日本服飾品牌UNIQLO（優衣庫）提供各式各樣的平價商品。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本服飾品牌UNIQLO（優衣庫）提供各式各樣的平價商品，從日常必需品到潮流單品應有盡有，而由英國知名設計師Clare Waight Keller合作「UNIQLO : C」聯名系列，更是廣受消費者喜愛，而UNIQLO : C的2026年春夏系列新品，已在12月中旬上架，日本媒體指出，其中最受矚目的，莫過於可從日常通勤一路應用到外出場合、實用性極高的「抽繩肩背包」（ドローストリングバッグ），報導指出，該款抽繩肩背包的整體設計簡約卻不失流行感，不分男女都能輕鬆駕馭。

根據日媒《LIMO》報導，抽繩肩背包售價為2990日圓（約612元新台幣），共有黑色、米色、海軍藍和綠色4種顏色可以選擇，其中性設計男女皆可使用，可輕鬆融入各式穿搭風格，是其一大魅力。

請繼續往下閱讀...

報導指出，這款抽繩肩背包的肩背帶可調整長度，也可拆下作為托特包使用的2WAY設計，可依照隨身物品多寡自由調整包型，透過抽繩設計，只要輕輕一拉，包身便會轉換為圓潤立體的輪廓，為整體穿搭增添造型亮點，並具高度實用性，加上出色的收納空間，以及表布防潑水加工，展現貼近日常使用的貼心設計。

再來，外側配置方便取放小物的口袋，內側則設有拉鍊式分隔收納袋，手機與貴重物品也能妥善收納，包款尺寸為高27公分、上寬48.5 公分 、 底寬30 公分，容量可達 14 公升，實際收納力超乎外觀想像。

日媒指出，「抽繩肩背包」（ドローストリングバッグ）是UNIQLO : C的2026年春夏系列，受到矚目的新品之一。（圖擷取自UNIQLO官網）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法