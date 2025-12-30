AI 支出暴衝？企業開始貨比三家

美媒報導，根據輝達內部備忘錄顯示，美國銀行巨頭之一Capital One對其不斷上漲的亞馬遜雲端人工智慧成本感到擔憂。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據《商業內幕》取得的一份內部文件顯示，美國第一資本金融公司（Capital One）正對其在亞馬遜雲端運算平台（AWS）上的AI雲端支出日益攀升感到憂心，並開始評估替代方案。據報導，文件指出一名輝達（NVIDIA）員工指出，雙方曾就「控制成本」為目標，討論 AI 基礎架構是否能轉向AWS以外的選項。

報導指出，這位輝達員工在近期一場科技會議與 Capital One 代表會面後，於內部電郵中回顧相關對話時提及Capital One 時寫到，「他們看到自己對GPU和推理模型的需求不斷增長，AWS的成本很快就會失控」。

所謂的新雲端（neocloud）」成為討論重點之一。這類新興雲端供應商多以輝達硬體為核心，專注於 AI 工作負載，與支援各式運算需求的AWS形成對比。目前市場上較知名的業者，包括 CoreWeave、Lambda、Crusoe 與 Nebius。近年輝達與多家新雲端業者密切合作，部分原因正是希望降低對傳統雲端巨頭的依賴。

專家指出，市場正關注Capital One的動向，這凸顯了 AI 熱潮下的一個關鍵矛盾，當企業一方面競相導入生成式 AI，另一方面卻必須設法抑制不斷上升的雲端成本。AI的潛力巨大，但模型訓練與應用部署所需的運算資源，往往意味著高昂支出。因此，大型企業越來越頻繁檢視雲端帳單，並採取多雲策略分散風險。

根據RBC Capital一份報告顯示，已有43%的企業同時使用超過2家公有雲供應商。

對外，Capital One強調，AWS依然是其「最主要的策略雲端夥伴」；輝達則拒絕評論。AWS回應，其定價哲學是持續壓低自身成本，並將節省下來的費用回饋給客戶，「降低價格很容易，但能長期負擔得起降價，才是最困難的事」。

不過，Capital One並非唯一對AWS成本感到壓力的企業。先前報導指出，部分AI新創已延後傳統 AWS支出，轉而把預算投入AI模型與開發工具。內部文件甚至提到，某創投機構投資組合中，約90%新創因AWS成本考量，主要建置在競爭對手的雲端平台上。

