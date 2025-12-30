今年TOP10國人最愛債券基金 富坦新興固收績效搶第一

投資專家分析，當前新興債市具備多項優勢，包括全球分散投資風潮引領資金流入、聯準會降息更不利評價面偏貴的美元等題材。（彭博）

〔記者林家薇／台北報導〕時序來到2025年底，科技之外，新興市場表現也是可圈可點。受益於新興國家這幾年來的改革持續，不只股市表現強勁，債市也不遑多讓，據理柏資訊統計到11月底，過去一年來新興市場當地貨幣債基金的漲幅達14%，居各類債券型基金之冠，甚至擊敗部分股票型基金，展望2026年，新興國家依舊利多不斷，擇債得宜可望同享債息和匯差雙重收益。

投資專家分析，當前新興債市具備多項優勢，包括全球分散投資風潮引領資金流入、聯準會降息更不利評價面偏貴的美元、美國例外論受到質疑與美元貶值、新興國家通膨自高檔回落後讓已墊高的公債殖利率投資吸引力再現、以及各區題材多元，例如拉丁美洲與非洲高殖利率、亞洲成長動能較強且債信體質較優等。

尤其是新興市場高殖利率格外吸引投資人，境外基金觀測站到11月底的最新統計就發現，國人持有金額最高的前十大債券型基金，超過一半都是鎖定高收益，其中新興債便佔有四檔，唯一聚焦當地貨幣的富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金今年來上漲超過27%位居第一，基金達人表示，若進一步剔除可轉債類型基金，該基金也是今年以來所有境外債券基金表現第一名。

市場人士指出，新興國家歷經新冠疫情、央行大舉升息、川普關稅連番衝擊後，傾向採取更嚴謹的財政和貨幣政策，經濟強韌姿態已較20年前脫胎換骨，部分國家的公債殖利率普遍高於成熟國家，潛藏豐富投資機會。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金不只今年來績效在所有境外債券基金中稱霸，兩年期、三年期的表現也是同類型基金之冠，此外這檔基金透過精選新興國家當地公債，截至11月底的基金持債到期殖利率高達11.86%，並且廣納亞洲、拉丁美洲和非洲貨幣，也精準把握到受惠美元貶值時的匯兌收益機會，也就是說透過一檔基金，有機會同步掌握到債息和匯兌收益雙重機會。

理財專家觀察，美元強勢導致投資人過去對新興國家興趣缺缺，而今已可明顯感受到資金回流的風向變化，不過專家也提醒，並非所有新興國家都有轉機題材，投資過程中仍應精選，透過專業經理人審慎擇債布局，更有助於精準鎖定投資亮點。

國人最愛Top 10境外債券基金績效排名

基金（%） 今年以來 二年 三年 富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金 美元A（Qdis）股 27.32 29.66 47.10 PIMCO-新興市場債券基金 E級類別美元（收息股份） 15.08 23.43 36.74 高盛新興市場債券基金 X股美元（年配息） 13.17 20.24 32.49 PIMCO-多元收益債券基金 E級類別美元（收息股份） 9.23 15.52 25.51 摩根環球非投資等級債券基金 （美元） - A股（累計） 8.16 17.70 29.13 富達基金-全球優質債券基金 A股累計美元 8.06 14.98 24.60 高盛投資級公司債基金X股美元 7.42 8.79 18.03 聯博-美國收益基金 A 美元 6.91 10.90 19.92 聯博-全球非投資等級債券基金 A 美元 6.47 14.72 29.73 東方匯理基金新興市場債券 A 歐元 -0.69 14.71 20.80

資料來源：理柏資訊，原幣報酬率截至2025/12/28，取基金資訊觀測站-國人持有金額最多的前十名境外債券基金（截至2025/11月）。製表：記者林家薇。

