伊朗貨幣暴跌至歷史新低 引發3年來規模最大抗議活動

伊朗貨幣對美元匯率暴跌至歷史新低，引發3年來最大規模的抗議活動。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕伊朗貨幣對美元匯率暴跌至歷史新低，引發央行行長法爾津（Mohammad Reza Farzin）近日辭職，和3年來規模最大的抗議活動。

根據《美聯社》報導，伊朗里亞爾（rial）28日暴跌至1美元兌142萬里亞爾，29日為1美元兌138萬里亞爾。

《伊朗國家電視台》宣布法爾津的辭職消息。與此同時，一些店主在首都德黑蘭關閉店鋪以表達抗議，還有店主在德黑蘭中心的薩迪街（Saadi）以及靠近大巴札（Grand Bazaar）的舒什區（Shush）舉行集會。

大巴札的商家在1979年推翻君主制、伊斯蘭主義者掌權的伊斯蘭革命中發揮關鍵作用。另外在德黑蘭一些地區，警方發射催淚瓦斯驅散抗議者。

目擊者表示，包括伊朗中部城市伊斯法罕、南部城市設拉子（Shiraz）和東北部城市馬什哈德（Mashhad）在內的其他主要城市也有類似集會。

這場抗議活動是自2022年以來規模最大的一次。 2022年22歲的阿米尼（Mahsa Jina Amini）在警方拘留期間死亡，引發全國性的示威活動。她被該國的道德警察逮捕，據稱是因為她沒有正確佩戴頭巾。

