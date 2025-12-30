便宜的日本石垣牛肉要來了？最快明年直送台灣 關鍵只差「這一步」

日本沖繩縣石垣市以和牛品種「石垣牛」聞名，目前當地政府正進行規劃，未來石垣牛可望直接從位於石垣島上的八重山食肉中心出口至台灣。（中央社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本沖繩縣石垣市以和牛品種「石垣牛」聞名，根據當地媒體報導，石垣市正規劃將台灣與新加坡，列為石垣牛新增出口國家，為因應2國的衛生標準要求，中心正推動部分設施改建，並同步檢討與調整屠宰與處理流程，以台灣來說，未來石垣牛可望直接從位於石垣島上的八重山食肉中心出口至台灣，藉此降低時間和運輸成本。

根據當地媒體《八重山日報》報導，現行石垣市產的牛肉若要出口到台灣，必須先以船運方式送往鹿兒島等沖繩縣外已取得認證的屠宰場，再轉出口海外，在時間與運輸成本上均成為負擔。

石垣市府已將台灣航線的開航視為重要契機，目標是實現以海運方式直接出口至台灣。若能在航線開航的同一時期取得出口認證，將可正式建立起從石垣市直接向台灣輸送牛肉的完整出口體制。

石垣市府最快將在明會計年度啟動出口納入規劃，並計畫於本會計年度內完成申請前的各項準備作業，配合即將開航的基隆-石垣島航線，未來若能同步推動出口，外界普遍看好將有助於拓展銷售通路並降低物流成本。

八重山食肉中心已依據 HACCP（危害分析重要管制點）標準，建構完整的衛生管理體制，並自去年起已有向泰國及澳門出口牛肉的實際經驗。目前，中心已將台灣與新加坡列為新增出口目標國，為因應2國較高的衛生標準，正同步進行部分設施改建，並重新檢討與調整屠宰及處理流程。

目前主要的改建工程，集中在病畜棟的整備。依台灣相關規定，病畜不得與一般家畜在同一設施或設備中進行處理，因此中心正將舊屠宰場改建為專用病畜棟，相關工程正持續進行，預計將於明年1月完工，隨後會進行試運轉與作業流程確認，並正式著手準備出口認證所需的申請文件。

對台灣出口的申請作業，將透過八重山保健所，與日本農林水產省及厚生勞動省進行協調，但最終仍須取得台灣主管機關的正式核准才行。石垣市府表示：「並非只要提出申請就能自動獲得認證」，但也強調將穩健、有序地推動各項準備，希望能在本會計年度內完成申請。

台灣與新加坡的認證標準，相較於目前出口的泰國與澳門，要求更為嚴格。不過相關人士表示，若與歐美市場的標準相比，並非高不可攀的門檻，目前正分階段推動必要的因應措施，以確實符合相關規範。

八重山食肉中心相關負責人表示，由於核准時程取決於台灣的審查判斷，目前難以明確指出取得認證的時間點，但強調將持續做好準備，「一旦獲得認可，便能立即因應出口需求」。

