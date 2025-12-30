78歲翁賣房入住高級養老院！2年就被驅離，女兒悲泣殘酷現實。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕養老院作為老年人的住所越來越受歡迎，1名78歲翁健三（化名）為了不給女兒添麻煩，加上養老院院長的一番話：「我們有24小時的護理制度。我們會盡心盡力地照顧您，直到您生命的盡頭，請您放心。」於是決定賣房，搬進入住費高達500萬日圓（約新台幣100萬）、每月月費25萬日圓（約新台幣5萬）的高級養老院，然入住2年，健三因吸入性肺炎住院，由於出院後需頻繁吸痰，根據合同若需全天候醫療護理，你將被驅逐，女兒得才殘酷事實後，崩潰並覺得自己被騙了。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，49歲的田中由美子（化名，49歲）表示，在母親去世後，父親1年獨居，由於年歲已高，健三覺得獨自在家生活十分艱苦， 但又「不想給女兒添麻煩，」他決定自己也搬進安養院，於是他賣掉了房子，用這筆錢支付了入住費用。入住這家安養院需要１次支付500萬日圓（約新台幣100萬）的入院費，以及每月25萬日圓（約新台幣5萬）的月費。

由美子指出，促使父親下定決心的是養老院院長的一番話：「我們有24小時的護理制度。我們會盡心盡力地照顧您，直到您生命的盡頭，請您放心。」「我和父親都完全相信院長的話。我們簽了合同，想著他可以在這裡安享晚年。」

剛入住時，健三很享受養老院的生活，他參加了各種娛樂活動，也和其他住戶一起下將棋。每到週末，看到父親臉上洋溢的笑容，由美子都會感到無比欣慰。她甚至覺得，即使價格昂貴也值得。

然而，上個月，一切都發生了翻天覆地的變化，健三因吸入性肺炎住院，雖然他活了下來，但吞嚥能力卻迅速下降，出院後需要頻繁吸痰，就在她以為父親即將出院的時候，養老院院長卻把由美子叫了過去。

「關於您父親的情況，我們目前無法繼續收治他。他出院後，您能否幫他另找1家醫院或養老機構？」由美子簡直不敢相信自己的耳朵。 「什麼意思？他入住的時候，您不是答應過要照顧他到最後嗎？24小時全天候照護……」。

院長語氣中帶著歉意，但語氣卻十分公事公辦，是的，我們有護士，但是她們不值夜班。如果像您父親這樣的病人，夜間需要每隔幾個小時進行１次吸痰，僅靠夜班護士無法合法或系統地處理這種情況。

雖然由美子堅持道，宣傳冊上用粗體字寫著‘醫療合作’和‘臨終關懷’，然而養老院院長則回應說，合同裡有寫著如果需要全天候醫療護理，您將被驅逐。雖然養老院宣傳“24小時護理”，但這只意味著白天有護士在崗，晚上隨叫隨到，也就是說，晚上實際上並沒有護士在院。

雖然有些夜班護理人員接受過吸痰培訓，但人數有限。由於夜班人員數量有限，卻要照顧幾十位住戶，院長聲稱，要頻繁地給健三吸痰「根本不可能」。

對於養老院的通知，讓由美子覺得自己被騙了，且因自己的積蓄所剩無幾，加上父親又把房賣了，如今沒地方可住，讓她崩潰不已，不知如何告知父親真相。

專家表示，人們搬進他們以為是最終歸宿的地方，卻因為需要醫療護理而被迫離開，這種情況並不少見。

建議在選擇機構時，切勿盲目相信宣傳冊上的「24小時保全」字樣；而應特別注意以下幾點：1、夜間照護系統：護理師是「在崗」還是「僅可透過電話聯繫」？2、醫療服務範圍：是否提供「夜間吸痰」、「胰島素注射」及「靜脈注射」等特定服務？3、離院要求：入住者必須在何種情況下離職？ 「臨終關懷」的定義因機構而異。為避免最壞的情況發生，請務必在簽署合約前仔細閱讀重要資訊文件中的「合作醫療機構」和「人員結構」部分。

