銅比黃金更誠實？ 高盛揭 : 銅價飆升透露的經濟密碼

銅價飆升，通常預示著經濟將出現以下幾個訊號。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近期銅價強勢飆升，成為今年金屬市場最醒目的焦點之一。據報導，與黃金和白銀不同，銅的價格並不會直接受到投資者情緒或經濟預期的影響，其價格波動通常是因為實體成長和擴張因素，因此也有「經濟溫度計」之稱。

對此，高盛指出，銅價上漲通常預示著強勁的工業需求和經濟快速成長，反之則可能表示經濟放緩。該行分析師伊恩·丁斯莫爾表示，隨著人工智慧和國防的發展，對強大且安全的能源網路的需求日益增長，銅「成為全球電網和電力基礎設施投資的主要受益者」。

請繼續往下閱讀...

今年以來，銅價累計漲幅已超過 35%，有望創下自 2009 年以來最強年度表現。在科技需求升溫、供給受限以及關稅不確定性疊加之下，全球銅價本週首度在倫敦金屬交易所突破每噸 1萬2000美元，並持續走高。

市場普遍認為，銅價如此快速上漲，往往不是單一事件，而是對整體經濟發出的多重訊號。

相較之下，黃金更多被視為抗通膨與避險工具，白銀則介於投資與工業用途之間，而銅幾乎完全屬於「拿來用」的金屬，這也讓它在三者之中，最能直接反映經濟是否朝正向發展。

專家指出，銅價上漲的背後，隱含供需結構的警訊。近年，智利、印尼等主要產銅國面臨礦區供應瓶頸與環境因素干擾，全球市場逐漸出現供給吃緊的情況。對此，摩根大通指出，在礦山供給成長幾乎停滯的情況下，未來幾年的新增產量預期已明顯下修，進一步放大價格上漲壓力。

但供給放緩並非唯一因素，美國近期對部分銅品項祭出關稅，也為市場增添不確定性。同時，AI產業的大規模投資，正快速推升資料中心對銅材的需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法