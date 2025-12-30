白銀上沖下洗 下一步走勢關鍵在這

白銀創下歷史新高後隨即暴跌，引發關注。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕白銀近日走勢異常波動，引起關注，包括全球首富馬斯克（Elon Musk）等人都開始討論白銀飆升至歷史新高的驚人漲勢。但白銀週一（29日）創下歷史新高後，隨即又暴跌，劇烈波動的也讓各界更加關注，白銀價格接下來會往哪裡前進，對此《彭博》點出6大關鍵。

今年以來，白銀價格上漲約140％，週一早盤一度站上每盎司84美元以上，隨後在交易清淡的情況下，迅速回落至70美元附近。這是白銀史上最大的價格翻轉之一。《彭博》表示，要評估接下來白銀市場走勢，可以觀察6個關鍵數值包括「中國採購」、「ETF資金流入」、「技術指標和利潤率」、「選擇權狂熱」、「借貸成本」和「黃金走勢」。

過去幾天，投資人對中國市場濃厚的興趣成為推動白銀價格上漲的關鍵因素，投機者蜂擁而至，買進白銀，這與鉑金市場的情況如出一轍。上海黃金交易所白銀強勁買盤推高了溢價，使白銀價格達到歷史新高，同時也帶動了其他國際基準價格的上漲。

這波漲勢迫使中國唯一專注於白銀的基金，在上週停止接收新客戶，在此之前，該基金多次釋出風險警告，但投資人置若罔聞。此前，該基金採取了多種措施，包括收緊交易規範和發佈「不可持續」漲幅的警示，但這些措施均未能平息社交媒體推助下的白銀熱潮。

今年以來，以白銀支撐的ETF買盤大幅增加，持有量增加超過1.5億盎司。儘管這些基金持有的白銀總量仍低於2021年社群平台Reddit推動的散戶投資熱潮期間所創下的高峰。根據《彭博》計算顯示，今年以來，這些基金的持有量除了一個月之外，每個月都在成長。

光是12月，白銀價格就漲超過25％，預計創下2020年以來最大單月漲幅，如此迅速的漲勢代表著一些技術指標將顯示，白銀價格漲地過快、過猛。衡量買賣動能的相對強弱指標（RSI）在過去幾週的大部份時間都保持在70以上，RSI高於70通常表示短時間內買入的白銀數量太多。

面對日益加劇的市場波動，一些交易所正在採取措施控制風險，芝加哥商品交易所（ CME）發佈聲明稱，紐約商品交易所（COMEX）白銀期貨合約的保證金將從週一起上調。這將加劇市場阻力，因為交易員需要投入更多資金才可以維持。

投機熱情高漲的另一個跡象像是白銀期貨和相關ETF的看漲選擇權買盤激增，賣方賦予買方以預先確定的價格買進白銀期貨選擇權的權利，這通常被視為押注市場上漲的一種低成本方式。

規模最大的白銀ETFiShares 白銀信託的看漲期權未平倉合約總量創下2021年以來的新高。近幾週來，買進白銀期貨買權的成本相對於1000額進等值賣權的成本也飆升至歷史新高。

由於關稅相關的貿易問題，全球大部分白銀仍滯留在紐約的倉庫。同時，市場仍在等待美國根據《貿易法》第232條對關鍵礦產展開的調查結果，該調查可能導致對白銀徵收關稅或其他貿易限制。

大量金屬在10月湧入美國，導致倫敦金融市場承受壓力，導致倫敦金屬市場全面承壓，而倫敦市場的借貸成本仍然遠高於接近零的正常水平。這加劇了市場波動，並導致價格頻繁飆升。

今年以來，受美元疲軟、美總統川普重塑全球貿易的激進行種以及聯準會（Fed）獨立性受到威脅等因素的支撐，貴金屬的投資需要需求普遍激增。黃金率先上漲，受惠於全球央行的強力買進。一些市場觀察家認為，當黃金價格出現決定性波動時，白銀最終也會朝同一方向上漲兩倍的幅度。

