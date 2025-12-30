供應擔憂點燃上漲行情 倫敦銅價創歷史新高

在全球供應趨緊的背景下，倫敦銅價再創新高。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕倫敦金屬交易所（LME）在耶誕假期後重新開市，在全球供應趨緊的背景下，銅價在波動劇烈的交易中上漲，再創歷史新高，延續了年底的強勁漲勢。

《彭博》，週一（29日）開盤後短短幾分鐘內，銅價一度飆升6.6％，創下2022年以來最大單日漲幅，價格逼近每噸1萬3000美元，但漲勢隨後回落，收盤僅小漲0.5％，收在每噸1萬2222美元；紐約期貨價格則走跌，吐回上週倫敦休市期間大漲5％的大部份漲幅。

最新一輪的上漲行情預計將為銅價非凡的一年劃上句號，銅價有望創下2009年以來最佳表現。而這波上漲行情背後包括的是大量計劃外礦山停產、美國總統川普貿易政策不確定性，以及全球冶煉廠面臨前所未有的壓力。

最近，銅價飆升的主要原因是美國再次迎來銅礦需求高峰，大量的銅被運往美國，導致全球其他地區的供應緊張。川普計劃在2026年重新討論銅關稅議題，這也今年稍早曾震撼市場的套利交易，導致其他地區供應趨緊，而主要買家中國的潛在需求則減弱。

除了關稅驅動的流動之外，位於印尼的全球第2大銅礦場發生的致命事故、剛果民主共和國的地下洪水，以及智利礦區發生的爆炸，都加劇了銅礦供應的壓力。

與此同時，長期需求前景仍強勁，主要受惠於電動化趨勢，電力網路、能源基礎設施和製造業都需要大量的銅。投資人也押注，為了滿足AI日益成長的電力需求，銅的消費量將進一步成長。

產業分析師表示，許多最豐富、最容易開採的礦產資源已經耗盡，這引發了人們對於未來十年，以及未來新的供應從何而來，以滿足預期消費成長的擔憂。不過，一些分析師則警告，銅價已過高，尤其是在銅的最大消費國中國實際需求正在減弱的情況下。

