不是可頌！美媒實測好市多7款熱銷麵包 這款以「風味最佳」力壓群雄

不是可頌！美媒實測好市多7款熱銷麵包，蔓越莓核桃麵包以「風味最佳」力壓群雄。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）的可頌，是麵包愛好者必買的主要品項之一，然而在眾多品項中，到底那款麵包，才是好市多最好吃的呢？美媒實測7款好市多熱銷麵包，結果蔓越莓核桃麵包以「風味最佳」，力壓群雄，榮登榜首。

美媒《mashed》報導，在專家評測的7款麵包中，這款蔓越莓核桃麵包被評為「迄今為止風味最佳」。它以甜味酸麥芽為底，並點綴著蔓越莓和核桃碎，不僅豐富了口感，也提升了風味。

評測也稱讚其「麵團紮實，外皮略微酥脆」，與其他Costco麵包相比，這款果香濃鬱的麵包也更勝一籌，因為其他同類麵包的口味較為平淡。

另在對Costco的麵包進行排名時，評測員甚至稱讚了蔓越莓核桃麵包的外觀，稱其“為早午餐桌或派對餐桌增添了一抹亮麗的風景”，這得益於其略微隆起的圓形外形和誘人的鄉村風裂紋。

所以，無論你是Costco的新會員，還是老顧客，想要品嚐Costco烘焙坊裡最美味的麵包，最佳選擇顯而易見。不妨買1個風味十足、用途廣泛、外形誘人的蔓越莓核桃麵包，看看為什麼其他顧客都對它讚不絕口。

