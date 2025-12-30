川普曝已有Fed主席人選 直言仍可能開除鮑爾

美國總統川普（Donald Trump）。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週一（29日）表示，自己已經有了心儀的聯準會（Fed）主席人選，但不急於公佈，並稱，他仍不排除解僱現任主席鮑爾（Jerome Powell）。

《彭博》報導，週一在記者會上被問到是否有心儀的Fed主席候選人時，川普表示，的確有，現在依然有，這一點並沒有改變，川普補充，自己會在適當的時機宣佈，以現在來看時間還很充裕。

川普隨後提到，鮑爾「應該辭職」，並稱自己「很想解僱他」，或許自己還是會這麼做。川普曾多次喊話要鮑爾下台，今年7月，川普一度試圖讓鮑爾離開，但因金融市場反應消極而作罷。川普沒有具體說明他中意的主席候選人是誰，僅透露將在「一月的某個時候」宣佈。

國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）一直被視為是呼聲最高的候選人，不過川普也曾提到自己對聯準會前理事華爾許（Kevin Warsh）感興趣。其他入圍最終候選名單的還有Fed現任理事華勒（Christopher Waller）、聯準會現任副主席鮑曼（Michelle Bowman）以及貝萊德集團（BlackRock）高層里德（Rick Rieder）。

川普在選拔新任央行總裁的決策過程中發表了很多含糊不清、有時甚至自相矛盾的言論，讓外界霧裡看花。川普曾在12月初表示，他已將候選人範圍縮小到1人，但隨後又稱他在考慮多名候選人，並大大的讚賞候選名單上的幾人。

川普長期以來一直批評鮑爾，儘管這名Fed主席是他在首個總統任期期間親自任命。川普已表明，他希望下一任主席能更積極地調降利率，因為白宮正尋求降低抵押貸款成本。美國央行在最近的3次會議上都降低了利率，但官員們在12月表示，2026年預計可能只會降息1次。

川普週一也提到，他正在考慮就聯準會爭議性的翻修工程，對鮑爾提出「嚴重失職」訴訟。鮑爾的主席任期即將在2026年5月結束，理事任期則要到2028年才會結束。以聯準會傳統來看，主席通常會在卸任的同時離開理事會，但鮑爾目前仍未表明他是否會在任期屆滿後辭去理事，如果他留任，川普將無法任命新的聯準會理事。

