升學名校有著秘密壓力！女高中生瞞父母「偷偷打工」 落差現實曝光

〔財經頻道／綜合報導〕不少家長認為，只要孩子就讀升學名校、學習環境單純，就能放下心中大石，但實際情況未必如此。日本媒體近日就分享一起案例，一名就讀升學高中的少女，因感受到同儕之間的家庭經濟差距，在未告知父母的情況下偷偷打工，事件曝光後，意外凸顯出就讀名校的孩子，可能因學費與同學生活開銷的落差，承受難以向家長說出口的心理壓力。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，日本一名45歲的上班族藤井誠（化名）年收約680萬日圓（約139萬元新台幣），他與妻子、就讀高一的女兒美優（化名）同住於東京都內。美優就讀的是當地知名升學高中，校風穩定、升學率高，藤井誠一直認為：「女兒只要在這樣的環境裡讀書，應該就不用太擔心」。

事實上，為了美優的學業，藤井誠多年來持續投入補習與學習相關費用，包含每月補習費約 6 萬日圓（約1.22萬元新台幣），模擬考、參考書與手機等開銷，只要美優提出需求，幾乎都全數負擔。

直到某段時間，藤井誠發現美優在沒有社團活動的日子裡，回家時間卻異常偏晚。詢問之下，美優僅簡單表示是在自習室讀書，藤井誠當下並未多想。然而到了今年初，一名熟識友人卻告訴他，曾在附近超市看到美優站在收銀台上班，才讓整件事情曝光。

藤井誠坦言聽到這消息後十分震驚：「一開始真的完全無法相信。」回家後忍不住詢問女兒狀況。面對父親的詢問，美優坦承，自己是校內少數「偷偷打工」的學生之一，每週在超市兼職2次。原因並非家計困難，而是在學校裡，看著來自富裕家庭的同學所使用的文具、手機與隨身用品，逐漸感受到經濟差距，每一樣都讓她時不時意識到「我們不一樣」，而她擔心再向家裡開口，會增加父母負擔，才選擇自行承擔壓力。

藤井誠心疼地詢問美優：「為什麼不跟我說？」但女兒卻沒有回答。

根據日本文部科學省公布的《令和5年度（2023年）子女學習費調查》，全日制高中生每人每年的平均學習支出，公立約為 60 萬日圓（約12.28萬元新台幣），私立則高達約 103 萬日圓（約21.08萬元新台幣）。若再加上補習班、家教與各項升學相關費用，實際負擔往往更高，也成為不少家庭難以對孩子明說的壓力來源。

藤井誠事後反思，自己過去刻意避談教育費問題，是不希望讓孩子感到不安，但卻反而讓女兒在缺乏溝通的情況下，自行做出「不麻煩父母」的選擇，把壓力一肩扛起。經過多次溝通後，美優已向校方說明情況並停止打工，父女關係也回到可以坦率討論金錢與需求的狀態。藤井誠表示，與其說是「叫女兒辭掉打工」，不如說是「希望把關係拉回到可以好好商量、討論的狀態」。

相關案例也引發外界關注，即便是被視為「模範生」、就讀升學名校的孩子，仍可能因學費與生活開銷的落差，承受難以向家長說出口的心理壓力。報導指出，與其單方面替孩子規劃教育投資，更重要的是讓孩子知道家庭的現實條件，並建立可以討論金錢與選擇的對話空間，避免類似情況一再發生，或許這正是現代家庭此刻必須重新思考的課題。

