讓白銀大暴跌的元兇找到了？驚傳歐州大行空頭斷頭

〔財經頻道／綜合報導〕現貨白銀價格週一（29 日）早盤在短暫飆升後急速跳水，而市場劇烈波動的原因，社群平台上出現1則重磅傳聞，1家「系統重要性銀行」因白銀期貨空頭爆倉，無法繳納23億美元（約新台幣721億元）追加保證金，最終被強制平倉，並傳出聯準會（Fed）緊急注資340億美元（約新台幣1.06兆元）救市。

綜合媒體報導，根據社群平台X上流傳消息，1家在白銀期貨市場持有「數億盎司巨額空頭部位」的銀行，未能在美國東部時間週日凌晨2點47分，支付清算機構要求的23億美元現金抵押品，交易所隨即於3點03分開始強制清倉其所有持倉。

據媒體報導，該銀行的高層瘋狂地試圖籌集資金，聯繫交易對手出售資產，並懇求提供過渡貸款，但「沒有人伸出援手」。

根據傳聞更聲稱，聯準會因此被迫透過緊急隔夜回購機制，向銀行體系注入340億美元以防止無序平倉，而此前Fed已於週五注入170億美元（約新台幣5329億元）。

執得注意的是，現貨白銀週一亞洲時段早盤一度大漲6%，逼近每盎司84美元，隨後直線下挫，跌幅超過5%，最低觸及每盎司75美元附近。這場急劇反轉的行情，與X上流傳這則傳聞時間點高度吻合。

儘管傳聞未點名，但傳言稱，受影響的銀行是「貴金屬衍生品市場最大的參與者之一」，持有「數億盎司巨額空頭部位」。市場猜測主要集中在少數幾家歐洲大型銀行，也有聲音曾指向摩根大通。

對於這則傳聞，市場態度不一，多數分析人士對其真實性持懷疑態度，並指出多項疑點，例如COMEX白銀市場在週末並無交易。

然而，有宏觀研究團隊對涉事銀行（傳聞指向某歐洲大行）進行了壓力測算，指出即使假設單一銀行獨自承擔COMEX市場全部200億美元（約新台幣6270億元）白銀空頭（對應4萬9689份合約），在銀價從50美元漲至80美元的極端情況下，其流動性支出壓力約為77.5億美元（約新台幣2431億元）。

該歐洲大行擁有約3300億美元（約新台幣10兆元）的高品質流動性資產。因此，77.5億美元的支出「並非難事，更不至於引發破產」。

分析指出，雖然數據顯示流動性壓力可控，但市場最擔憂的是「先賣後問」的恐慌邏輯。即便傳聞不實，市場普遍的擔憂仍可能導致相關銀行股價波動，形成股價下跌、擔憂加劇、股價進一步下跌的短期惡性循環。

此外，該行在透明度較低的倫敦金銀市場協會（LBMA）所承擔的風險，亦是市場關注的焦點。

