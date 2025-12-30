外媒狠曝中國半導體真相：追不上台美等 砸錢大卡關還爆出殭屍工廠

中國近幾年致力發展半導體。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國致力發展半導體，實現自給自足夢想，但在人工智慧（AI）需求爆發年代、美國對中祭出晶片禁令下，美國、台灣、韓國、日本和荷蘭，正在進行一場關乎半導體霸權的生死之戰，中國想從中「分一杯羹」，但不僅面臨設備落後，內部存在更深層的系統性缺陷，更出現所謂的「殭屍工廠」，這些缺陷無法透過間諜活動或補貼支出來解決。

《Washington Examiner》（華盛頓觀察家報）報導，半導體為資料中心和AI所需的基礎設施提供運算能力，近幾年AI需求爆發，美國、台灣、韓國、日本和荷蘭，正在進行一場關乎半導體霸權的生死之戰。

這場競爭的核心在於先進製造設備和相關技術的取得。在這方面，美國比中國擁有巨大優勢，可以完全使用ASML的技術。最精密的晶片，那些尺寸以奈米計算的晶片，需要ASML的極紫外光（EUV）曝光機才能製造出來，而這些系統對於先進半導體至關重要。

由於美國和荷蘭實施的出口管制，中國無法獲得ASML最先進的設備和技術，例如每台重量約33萬磅，造價超過3.8億美元的EUV，且如此龐大的設備應該無法走私入境，但值得注意的是，《路透》日前卻報導透露，中國成功打造出首台EUV原型機。

但即使如此，一些專家認為，中國在晶片製造技術方面仍落後了一些產業主導國至少10年 。

報導指出，美國在半導體設計領域遙遙領先中國。美國工程在65年前發明了半導體，而美國半導體產業至今仍是全球領導者，佔據全球晶片收入的50%以上。美國工程師設計最先進的晶片，而台積電則負責生產這些晶片。

台積電（2330）是目前全球最先進的晶片製造公司，它採用ASML的EUV生產2奈米晶片，而中國領先的半導體製造商中芯國際（SMIC），卻仍在努力生產出5奈米晶片。

輝達（NVIDIA）的實力凸顯美國在半導體技術領域對中國的領先優勢。輝達在全球加速運算晶片市場有90%的市佔。中國不惜一切代價取得輝達設計的晶片技術，甚至透過間諜活動來竊取輝達的智慧財產權。

除此之外，中國也在新加坡和馬來西亞等國設立空殼公司 ，以取得輝達技術，儘管中國聲稱不需要輝達的晶片，但報導認為，這是一種欺騙。

除了設備之外，中國內部更存在更深層的系統性缺陷 ，這些缺陷無法透過間諜活動或補貼支出來解決。半導體設計和製造需要專業的人才、數十年的經驗以及不斷進步的學習文化。

報導認為，儘管中國擁有強大的大學，但在培養和留住先進晶片設計和製造所需的高技能工程師方面仍然大幅落後，而頂尖的技術人才往往流向更成熟的科技中心，例如矽谷、台灣、韓國和歐洲。

中國國有經濟體制正在扼殺資本，讓國內產業面臨效率和管理上的挑戰。一些雄心勃勃的製造工廠，更是已經停滯不前或徹底倒閉，耗資數百億美元卻未能產生具有競爭力的成果，報導將此稱為「殭屍工廠」。

如今，中國的AI和半導體產業面臨另一項挑戰，中國國家主席習近平擔心AI技術會削弱他的權威和中國共產黨的權力。黨的體制已經開始對AI的發展進行控制，若真是如此，報導表示，這將阻礙中國的創新，同時使美國及其其他半導體發展國家受益，那麼在未來很多年裡，美國等國家在半導體技術和AI領域，將遙遙領先中國。

