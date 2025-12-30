超慘！不只黃金大雪崩 「3貴金屬」同遭大屠殺原因曝光

週一（29日）黃金大跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金、白銀、鉑金、鈀金等貴金屬週一 （29 日） 全面急挫，其中白銀、鉑金都從盤中稍早的歷史高點下挫，反映投資人正在近期的大漲之後獲利了結。

黃金現貨價下跌4.5%，報每盎司4330.79元。

2月交割黃金期貨下跌4.6%，報每盎司4343.60美元。

《路透》報導，High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger） 說：「所有金屬近期均創下歷史或波段高點。在價格處於極高水準的情況下，我們看到獲利了結引發的回檔。」

黃金今年以來上漲約65%，白金和鈀金年線也預料收紅，但白銀在關鍵礦產地位、供應短缺，以及工業和投資需求上升推動下，今年以來上漲147%。梅格說：「我認為白銀供應受限仍將是影響市場的因素，我們對2026年仍有積極預期。」

道明證券（TD Securities）大宗商品策略師蓋里（Daniel Ghali）則表示，價格下跌還因流動性受限，主要與美國總統川普對關鍵礦產調查提出建議的最後期限以及假期交易清淡有關。

其他貴金屬交易部分：

現貨白銀下跌9.5%，報每盎司71.66美元，盤中稍早觸及83.62美元的歷史高點。

現貨鉑金下跌14.5%，觸及每盎司2096.53美元，盤中稍早曾漲到2478.50美元歷史高點。

現貨鈀金下跌15.9%，報每盎司1617.47美元。

