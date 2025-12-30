亞股最後衝刺！日股、台股難分勝負 即將揭曉

雖然日股目前贏過台股，但台股可能在最後階段，直接超車登上「亞股第四強」。（圖為本報資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕2025年封關日僅剩２個交易日。根據投顧機構統計，今年以來截至12月29日為止，「台灣加權指數」累計漲幅為25.07%，小輸給「日經225指數」的26.65%，只有落後1.58個百分點的差距；台日股市雙方咬得很緊，難分勝負！分析師表示，日本12月31日當天是連假，並未開市，如此一來，台股會比日股多一個交易日；若台股能持續領先，2025全年很有機會搶下亞股「第四強」。

果然是「鹿死誰手」，亞股難分勝負！根據統計，今年以來截至12月29日，亞洲股市表現「前三強」，依序為韓國大漲高達75.89%位居第一，遙遙領先各國；亞股第二強是越南，累計漲38.53%；至於第三強是香港，今年累計漲27.79%。

除了亞股三強之外，另外，今年累計漲幅排名亞股第四及第五，分別是「日經225」的26.65%以及「台灣加權指數」的25.07%，尤其，日台兩國股市漲幅差距相當小。

投顧分析師表示，雖然日股表現目前贏過台股，但領先非常少，仍有可能翻盤變化，因為日本股市在12月31日就會休市、停止交易，而台股恰巧又處在大漲階段；換言之，台股很有可能一鼓作氣、在最後階段，也就是年底直接超車取代日本，登上年度「亞股第四強」。

此外，展望2026年後勢，台新投顧分析，大盤指數在「基本情境」下可望邁向3萬3000點大關，若在「樂觀情境」下，預估指數最高點更上看3萬5000點；台股受惠於AI帶動台灣出口表現，台股明年高點可望落在第4季。

