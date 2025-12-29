台灣香蕉為全球產業提供重要防線 基因組研究解決育種挑戰

台灣香蕉研究所（TBRI）透過誘變育種成功培育出多個抗枯萎病品系，為全球香蕉產業提供了重要的防線。（本報資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全球香蕉產業長期以來一直受到枯萎病的威脅。由於大多數香蕉品種為不孕的三倍體（sterile triploids），傳統的育種方法面臨許多挑戰。台灣香蕉研究所（TBRI）透過誘變育種成功培育出多個抗枯萎病品系，為全球香蕉產業提供了重要的防線。

由中央研究院農業生物技術研究中心（ABRC）領導的跨實驗室團隊，與台灣大學和台灣香蕉研究所合作，運用基因組學、轉錄組學和功能分析方法，全面闡明這些抗病品系與其易感親本品種「北蕉」（Pei-Chiao）之間的關鍵差異。

研究揭示，多個抗病台灣香蕉品系存在大規模染色體缺失，導致編碼自抑制Ca²⁺-ATP酶的基因複製數減少，而這些Ca²⁺-ATP酶是植物免疫的負調控因子。當利用基因沉默技術抑制易感品種「北蕉」中這些基因的表達時，水楊酸介導的免疫反應顯著增強，對枯萎病的抗性也顯著提高。這些發現表明染色體結構變異在香蕉突變育種中發揮關鍵作用，並為精準育種抗病性提供了可操作的基因組標靶。

此研究由中央研究院「創新轉化農業研究計畫」和「重大挑戰計畫」資助。研究成果於2025年11月24日發表於《美國國家科學院院刊》（PNAS）。

