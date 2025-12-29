路易莎第8個品牌亮相 打造全日複合餐飲

路易莎迎接品牌即將邁入20週年，今天推出集團第8個餐飲品牌「白霧時光」進軍新板傑仕堡，創新營運模式，以咖啡生活為核心，串聯複合飲食、社交文化，打造全新的店型。（路易莎提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕路易莎迎接品牌即將邁入20週年，今天推出集團第8個餐飲品牌「白霧時光」進軍新板傑仕堡，創新營運模式，以咖啡生活為核心，串聯複合飲食、社交文化，打造全新的店型。

「白霧時光」的成立，成為路易莎集團旗下第8個品牌，之前有6間青焰炭火熟成牛排、3間初泰Pikul、1間Selfroom Workoutplace、9間玖仰茶食文化、1間丹生炊事、3間SUN BERNO光焙若蔬食，以及2間Louisa Bakery。

請繼續往下閱讀...

今天亮相的「白霧時光」旗艦概念店，擁有兩百多坪、挑高超過7米、多功能的開放空間，現場有手沖咖啡、創意料理，職人展演烘焙麵包、現烤披薩等，還有特調微醺飲品，提供消費者全日餐飲生活體驗。

「白霧時光」顛覆過往咖啡館的既定印象，也不同於路易莎咖啡的功能服務取向，吧台區分為兩面，除了嚴選各種頂級咖啡外，另一面則有高腳椅欣賞職人為你調製的飲品；現做糕點區，能夠細細品味師傅如何從麵粉烘焙出美味麵包、披薩。

白霧餐桌區提供早午餐及晚餐用餐體驗，兩小時用餐時限後，可移至近百坪的時光自由區繼續享用，該區設置高低階梯座位，重新詮釋咖啡館的使用方程式，讓顧客都能在同一空間中找到最適合自己的角落，彼此互不干擾。

路易莎董事長黃銘賢表示，「當我開第1家咖啡店時，就一直想要做出有現烤麵包的豐盛早午餐，配上精品咖啡的幸福感」，「白霧時光」的創新營運模式，讓每個座位發揮最大的效益，多元品項展演，增加消費者的購買頻次，客單價從路易莎的100多元，跳增到400多元。

在餐飲設計上，從百元的早餐、兩百多元的早午餐到三、四百元的排餐，提供近百道結合地中海風味、義式料理與台式元素等，發展出更具彈性與選擇性的餐食結構；過往鮮少經營的夜間時段，也提供精釀啤酒等，搭配簡單小點，營造一種「下班後也能安心停留」的氛圍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法