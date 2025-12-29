3千元將工廠賣給俄國「懊悔了」 現代汽車被曝無力回購

由於烏克蘭戰爭持續，韓國現代汽車無法回購位於俄羅斯的前製造廠，因為回購選擇權將於2026年1月到期。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕一位知情人士告訴路透，由於烏克蘭戰爭持續，韓國汽車製造商現代汽車無法回購其位於俄羅斯的前製造廠，因為回購選擇權將於2026年1月到期。

現代汽車及其子公司起亞汽車曾是俄羅斯最大的外國汽車製造商，但該公司於2024年出售了位於聖彼德堡的工廠。該工廠自2022年3月起停產，此前一個月，莫斯科入侵了其鄰國俄羅斯，引發西方制裁，擾亂了供應鏈和支付。

請繼續往下閱讀...

根據協議，現代汽車以象徵性的14萬韓元（約97美元、台幣3千元）將該工廠100%的股份出售給俄羅斯AGR汽車集團，協議中包含一項為期兩年的回購條款。該條款將於明年1月到期。

「目前的情況我們無法回購這些股份」，一位熟悉現代汽車內部討論情況的消息人士表示，但由於此事的敏感性，他要求匿名。

目前尚不清楚錯過明年1月的最後期限，是否會導致現代汽車徹底放棄回購權，或者該公司是否有可能協商延長該選擇權。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法