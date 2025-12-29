自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

3千元將工廠賣給俄國「懊悔了」 現代汽車被曝無力回購

2025/12/29 20:11

由於烏克蘭戰爭持續，韓國現代汽車無法回購位於俄羅斯的前製造廠，因為回購選擇權將於2026年1月到期。（路透）由於烏克蘭戰爭持續，韓國現代汽車無法回購位於俄羅斯的前製造廠，因為回購選擇權將於2026年1月到期。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕一位知情人士告訴路透，由於烏克蘭戰爭持續，韓國汽車製造商現代汽車無法回購其位於俄羅斯的前製造廠，因為回購選擇權將於2026年1月到期。

現代汽車及其子公司起亞汽車曾是俄羅斯最大的外國汽車製造商，但該公司於2024年出售了位於聖彼德堡的工廠。該工廠自2022年3月起停產，此前一個月，莫斯科入侵了其鄰國俄羅斯，引發西方制裁，擾亂了供應鏈和支付。

根據協議，現代汽車以象徵性的14萬韓元（約97美元、台幣3千元）將該工廠100%的股份出售給俄羅斯AGR汽車集團，協議中包含一項為期兩年的回購條款。該條款將於明年1月到期。

「目前的情況我們無法回購這些股份」，一位熟悉現代汽車內部討論情況的消息人士表示，但由於此事的敏感性，他要求匿名。

目前尚不清楚錯過明年1月的最後期限，是否會導致現代汽車徹底放棄回購權，或者該公司是否有可能協商延長該選擇權。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財