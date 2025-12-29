9項重要理財年底前必做 外媒全說了

明智的理財策略可以幫助我們降低稅負、增加儲蓄，並為更穩健的2026年做好準備。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕年底不僅是節慶聚會和最後的購物狂歡，也是為財務狀況畫下圓滿句點的絕佳時機。有一些明智的理財策略可以幫助我們降低稅負、增加儲蓄，並為更穩健的2026年做好準備。

美國雅虎財經新聞列出在年底前完成9項銀行事務，有助於在2026年取得財務成功。

請繼續往下閱讀...

1. 進行預算檢查

制定預算至關重要，但不應一成不變。自2025年初以來，財務狀況和優先事項可能已經發生變化。建議將你每月實際支出與預期支出進行比較。支出是超支、減少還是基本持平？

如果你的支出超過了預期，你可能需要製定計劃，在2025年減少開支和/或增加收入。相反，如果你的支出低於預期，或許應該增加儲蓄和投資。

2. 充實應急基金

建立應急基金是保護個人財務健康最重要的措施之一。為什麼？如果沒有充足的緊急資金，一旦失業、遭遇醫療緊急情況或意外出現重大開支，你可能不得不求助於信用卡或其他高利債務。為避免這種情況發生，專家通常建議儲備足夠的流動資金，至少涵蓋3到6個月的生活開支。但如果您是自由工作者或收入不穩定，則可能需要更多資金。

所以，檢視一下您目前的儲蓄，並決定是否需要擴大您的安全保障。如果需要，確定每月可以拿出多少錢，並開始向高收益儲蓄帳戶供款，以便在需要時可以輕鬆取用。

3. 用完彈性支出帳戶（ FSA） 帳戶裡的錢

以美國彈性支出帳戶員工福利為例，可預留資金用於醫療保健支出。 FSA帳戶中的資金是稅前存入的，您可以將其用於支付符合條件的費用，例如自付額、共同支付額、共同保險額以及某些藥品費用。FSA帳戶的繳款限額為每年3300美元。如果您已婚，您的配偶可以透過其雇主的計劃繳款相同金額。

雖然靈活支出帳戶可以為符合資格的醫療保健支出提供稅收優惠，但通常必須在計劃年度內使用帳戶中的資金。否則，您可能會失去計劃中的資金（儘管一些雇主會提供寬限期或結轉）。

如果您目前在靈活支出帳戶中有資金，請考慮在年底前使用剩餘資金。請聯絡您的雇主，以了解您的計劃涵蓋哪些費用。

4. 審核消費訂閱，並取消不使用的訂閱。

根據C&R Research的數據，一般消費者每月在訂閱服務上的花費約為219美元。然而，這些消費者估計他們每月實際花費僅86美元。這種訂閱費用的悄悄增加，每年可能讓你損失超過2500美元，而你卻渾然不知。

查看銀行和信用卡帳單，找出很少使用（甚至忘記自己訂閱過）的訂閱服務，並取消它們。為了簡化流程，您可以考慮使用Rocket Money 這樣的服務來識別定期訂閱費用。

5. 在自付額重置之前預約就醫

保險計劃中的自付額是指在保險公司開始支付費用之前，您必須自行承擔的金額。這些自付額通常在每年的1月1日重置。如果您已經達到年度自付額上限，請利用醫療費用降低的優惠政策，在年底前完成所有未完成的醫療預約。如果您等到明年，則需要再次達到自付額上限，保險才會生效。

6. 充分利用稅收優惠帳戶

以美國為例，提供稅收優惠的帳戶，例如401（k）計劃、個人退休帳戶（IRA）和健康儲蓄帳戶（HSA），是有效的儲蓄和投資方式。向這些帳戶繳款可以降低您的應稅收入，並幫助在報稅時獲得更多退稅，或至少可以降低您的稅單金額。如果可能，請盡量在截止日期前（如果可以，最好提前）繳納最高金額。

如果您透過線上券商或其他管道使用應稅帳戶進行投資，那麼至少每年應該完成一些基本操作。其中最重要的或許是投資組合再平衡，即賣出高於目標配置比例的投資，並買進低於目標配置比例的投資。您也可以進行稅損收割，也就是賣出表現不佳的投資來抵銷資本利得。

8.償還高利債務

高利息債務會對你的財務狀況造成巨大壓力，因此減少或消除高利息債務可以幫助你以更好的財務基礎開啟2026年。幸運的是，減少債務並非一定要孤注一擲。

9. 考慮再融資

如果您目前正在償還大額貸款，例如汽車貸款或房屋抵押貸款，請務必將目前的利率進行比較。聯準會近期下調了聯邦基金利率，這意味著貸款和信用卡利率也隨之下降。如果利率自您購屋以來有所下降，那麼重新貸款可以為您節省一大筆錢。

請記住，最終能享受到的利率取決於您的收入、信用評分和其他因素。此外，再融資可能還會產生手續費和其他費用。因此，在申請之前，務必仔細計算，看看再融資能為您節省多少錢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法