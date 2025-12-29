樂天點數全球突破5兆 台灣樂天市場持續深化點數生態圈

樂天點數全球突破5兆點。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕日本樂天集團近日宣布，其核心會員回饋機制「樂天點數」自2002年推出以來，全球累計發行量已突破5兆點，寫下樂天點數歷程的一大里程碑，而台灣樂天市場作為樂天集團全球策略的重要一環，持續推動樂天點數在台灣的深化應用，以「1點等於1元」為核心，會員可在消費時直接折抵。

樂天市集指出，樂天點數在全球累計發行量已突破5兆點，反映出樂天集團長期以會員為核心，致力於發展點數經濟的成果，透過點數串聯超過70種服務，包括電商、金融科技、數位內容、通訊、旅遊與運動等，在線上線下多元場景中建構出完整生態圈，讓點數成為連結消費的重要橋樑。

樂天市場表示，樂天會員只要註冊一個樂天帳號，即可在全球樂天70個服務和通路間累積與使用點數，並依需求兌換成合作夥伴的點數，目前合作夥伴OPENPOINT、全家便利商店、亞洲萬里通、Hami Point、LINE POINTS、Ocard、中油、星巴克、萊爾富、全聯等知名企業，涵蓋零售、電信、餐飲、娛樂消費領域。

台灣樂天市場致力於優化會員累積及運用點數的體驗，持續推出多元點數加碼活動。透過滿額贈點與回饋疊加等機制，讓會員在享受購物的同時也可以迅速累積樂天點數。

未來，台灣樂天市場將持續不斷拓展樂天點數的應用場域及合作夥伴，進一步強化點數在日常生活中的實用性，讓每一點樂天點數都能創造更大的價值。

