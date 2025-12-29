中國：2026元旦起935項進口商品關稅低於最惠國稅率

中國國務院關稅稅則委員會今天發布2026年關稅調整方案，自2026年元旦起對935項商品實施「低於最惠國稅率」的進口暫定稅率。（法新社）

〔中央社〕中國國務院關稅稅則委員會今天發布2026年關稅調整方案，自2026年元旦起對935項商品實施「低於最惠國稅率」的進口暫定稅率，其中包括部分關鍵零組件、先進材料及人造血管、部分傳染病診斷試劑盒的關稅。

中國財政部官網今天公布上述方案，內容提到，此舉包括科學調整進口暫定稅率，優化稅目設置，繼續與相關國家實施協定稅率和特惠稅率，旨在為增強中國國內、國際市場及資源的聯動效應，擴大「優質商品供給」。

公告提到，調整進口暫定稅率分3類。一是「推動高水平科技自立自強，促進建設現代化產業體系」，因此降低壓力機用數控液壓氣墊、異型複合接點帶等關鍵零組件、先進材料的進口關稅。

二是「助力推進經濟社會發展全面綠色轉型」，因此降低鋰離子電池用再生黑粉、未焙燒的黃鐵礦等資源性商品的進口關稅；三是「加大保障和改善民生力度，助力加快建設健康中國」，因此降低人造血管、部分傳染病的診斷試劑盒等醫療產品的進口關稅。

公告說，為增強「國內大循環」內生動力，根據中國國內產業發展和供需情況變化，在中國國加入世界貿易組織（WTO）承諾範圍內，取消微型電機、印花機、硫酸等商品的進口暫定稅率，恢復實施最惠國稅率。

這項公告提到，為持續深化經貿合作，促進區域融合發展，2026年根據中國與34個貿易夥伴簽署的24項自由貿易協定和優惠貿易規劃，繼續對原產於這些貿易夥伴的部分進口貨物，實施協定的稅率。

公告表示，為促進與低度開發國家的經貿合作，幫助低度開發國家發展，2026年繼續給予43個與中國建交的低度開發國家100%稅目產品零關稅待遇；而根據亞太貿易協定以及中國與部分東協成員國政府間換文協議，繼續對原產於孟加拉國、寮國、柬埔寨、緬甸的部分進口貨物，實施特惠稅率。

