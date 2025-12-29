TNCAP最新評等！LUXGEN n7獲五星評等 另2款車拿四星

台灣新車安全評等計畫（TNCAP）公布2025年第四季評等結果，「LUXGEN n7」獲五星評等。（車安中心提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣新車安全評等計畫（TNCAP）今（29）日公布最新一季結果，2025年第四季受測車款「LUXGEN n7」獲得五顆星評等，「HYUNDAI CUSTIN」、「TOYOTA YARIS CROSS」拿下四星評等，「HYUNDAI TUCSON L」獲得三顆星。

為提供消費者新車安全資訊，國內推動TNCAP，由財團法人車輛安全審驗中心依「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「交通部臺灣新車安全評等規章」執行。

車輛安全審驗中心今（29）日公布2025年第四季第七、第八順位受評車型的評等結果，「HYUNDAI CUSTIN」獲得四顆星，「HYUNDAI TUCSON L」獲得三顆星；車輛業者自費申請評等二車型的評等結果，「TOYOTA YARIS CROSS」獲得四顆星，「LUXGEN n7」獲得五顆星。

在四大安全領域得分率中，「LUXGEN n7」成人保護90％、兒童保護 87％、行人保護68％及安全輔助86％；「HYUNDAI CUSTIN」成人保護72％、兒童保護55％、行人保護52％及安全輔助71％；「TOYOTA YARIS CROSS」成人保護 80％、兒童保護71％、行人保護82％及安全輔助66％；「HYUNDAI TUCSON L」成人保護74％、兒童保護75％、行人保護67％及安全輔助69％。

車安中心表示，「TOYOTA YARIS CROSS」及「LUXGEN n7」首次分別選擇交通部新增指定的西班牙IDIADA及美國CALSPAN國外檢測機構執行試驗，國內外送測作法皆一致，均依TNCAP規章辦理，展現業界對TNCAP制度的認同，亦代表TNCAP與國際作法接軌。

TNCAP第一版規章自2023年實施至2025年止，政府預算執行20車型評等，車輛業者自費評等5車型，總計完成25車型評等；其中五顆星占52％、四顆星型占24％、三顆星佔20％，以及零顆星4％。

